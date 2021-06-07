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Governador de SP

Doria aparece tomando sol sem máscara em hotel no Rio e é criticado

As principais críticas têm sido feitas por grupos de apoio ao presidente Bolsonaro. O governo paulista disse que Doria esteve  "em momento de descanso"
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

07 jun 2021 às 15:47

Publicado em 07 de Junho de 2021 às 15:47

O governador Doria aparece tomando sol em hotel do Rio de Janeiro
O governador Doria aparece tomando sol em hotel do Rio de Janeiro Crédito: Reprodução | Redes Cociais
O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), foi fotografado e filmado enquanto tomava banho de sol sem máscara na piscina do hotel Fairmont, no Rio, neste domingo, 6. A imagem, publicada nas redes sociais, tem sido bastante compartilhada na manhã desta segunda-feira, 7, em meio a cobranças pela atitude do governador, que tem adotado diversas medidas para promover o distanciamento social e conter a disseminação da Covid-19. As principais críticas têm sido feitas por grupos de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, a quem Doria faz oposição.
O vídeo foi compartilhado pelo deputado federal Helio Lopes (sem partido-RJ), com uma legenda ironizando a atitude. "Bom dia povo paulista. Eu sou o governador Doria. Favor ficar em casa". Na sequência, outros perfis nas redes, incluindo o do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente, reproduziram a imagem. "Guerreiro do povo brasileiro", escreveu.
O País já passou de 473 mil mortes e, em São Paulo, a recomendação é que o uso de máscara seja observado em todos os locais públicos.
Em nota, o governo paulista confirmou que Doria esteve na piscina do hotel, "em momento de descanso com a esposa". Segundo o texto, o governador "não promoveu nenhum tipo de aglomeração".
No feriado de Natal do ano passado, enquanto havia recomendação para que as pessoas não viajassem e evitassem aglomerações durante as festividades, Doria foi criticado por ter ido para Miami, nos Estados Unidos, quando se previa recrudescimento das restrições econômicas no Estado para conter o vírus. Doria aterrissou nos EUA e, no mesmo dia, retornou - seu vice, Rodrigo Garcia (PSDB), havia sido diagnosticado com a doença. Na ocasião, o governador tucano pediu desculpas.

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