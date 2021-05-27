"CPI coloca às claras o responsável por metade das mortes", diz Doria

"(Dimas Covas) está mostrando mais uma vez de forma clara que o governo (federal) não fez o que devia fazer: que poderia ter providenciado vacinas desde o ano passado e iniciado a vacinação. Preferiu comprar cloroquina ao invés de comprar vacina, que não comprou nem seringas nem agulhas para o programa de vacinação, que estimulou aglomerações, que não recomendou o uso de máscaras, chamou de 'covardes' as pessoas que ficaram em casa se protegendo e protegendo a vida de seus familiares", afirmou Doria.

"Tudo isso é muito triste, mas a CPI está colocando às claras para que os brasileiros saibam com certeza quem foi o responsável por mais da metade das mortes que se acumulam no País. Quatrocentos e cinquenta mil brasileiros estão sepultados neste momento, metade poderia ter sido salva se tivéssemos vacinas e comportamento que liderasse o Brasil para a vida e não para a morte", disse o governador durante entrega de vouchers para a compra de cestas básicas na região de Campinas (SP).