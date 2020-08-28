Defesa de Witzel relata 'grande surpresa' com ordem de afastamento do governo

Wilson Witzel em evento em Vitória, ES Crédito: Eduardo Dias - 23/08/2019

A medida, com validade inicial de 180 dias, foi determinada pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Benedito Gonçalves, que também autorizou o cumprimento nesta sexta-feira (28) de mandados de prisão e de busca e apreensão envolvendo a cúpula do poder estadual.

"A defesa recebe com grande surpresa a decisão de afastamento do cargo, tomada de forma monocrática e com tamanha gravidade. Os advogados aguardam o acesso ao conteúdo da decisão para tomar as medidas cabíveis", disse a defesa em nota.

De acordo com a Procuradoria-Geral da República (PGR), também são alvos de busca o vice-governador, Cláudio Castro (PSC), e o presidente da Assembleia Legislativa, André Ceciliano (PT). Castro assumirá o governo no lugar de Witzel

Os policiais também buscam cumprir mandados de prisão contra o presidente do PSC, pastor Everaldo, e o ex-secretário estadual Lucas Tristão, braço direito de Witzel.

Witzel é também alvo de um processo de impeachment na Assembleia Legislativa do Rio -o processo está travado, com recursos sobre a tramitação sob análise do Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo a PGR, estruturou-se no governo estadual uma organização criminosa, dividida em três grupos que disputavam o poder mediante o pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos. Liderados por empresários, esses grupos teriam loteado algumas das principais pastas estaduais, como a secretaria de Saúde, para implementar esquemas que beneficiassem suas empresas.

"O principal mecanismo de obtenção de recursos financeiros pelos grupos era por meio do direcionamento de licitações de organizações sociais, mediante a instituição de uma "caixinha de propina" abastecida pelas OSs e seus fornecedores, e a cobrança de um percentual sobre pagamentos de restos a pagar a empresas fornecedoras do estado", diz a PGR.

A ação desta sexta-feira é um desdobramento da Operação Placebo, deflagrada em maio, que apurava um suposto esquema de desvios de recursos públicos destinados ao combate ao coronavírus no estado.