Defesa de Garnier elogia Zanin pela soltura Lula para argumentar que teses podem mudar desfecho

Demóstenes fez reverências a todos os ministros da Primeira Turma do STF. Ao Alexandre de Moraes disse que ele foi o primeiro lugar em concurso e que, à época, o admirava junto com outros colegas do Ministério Público

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 17:11

Demónstenes Torres, advogado do ex-comandante da Marinha Almir Garnier, durante primeiro dia do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 réus no STF
Demónstenes Torres, advogado do ex-comandante da Marinha Almir Garnier, durante primeiro dia do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 réus no STF Crédito: Gustavo Moreno/ STF

O advogado Demóstenes Torres, da defesa de almirante Almir Garnier, elogiou o presidente da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, ministro Cristiano Zanin, e disse que o tem como "ídolo".

Segundo Pinto, o relatório final de tal investigação foi apresentado logo antes do início do prazo das ações penais do golpe e assim apresenta fatos que não constavam na denúncia da PGR

MPF não teve tempo de analisar informações e cometeu equívoco, diz defesa de Ramagem

Segundo Jair Alves Pereira, a descoberta de temas relevantes só foi possível graças à delação de Mauro Cid. Ele citou a reunião do ex-presidente Jair Bolsonaro com os chefes das Forças Armadas, no início de dezembro de 2022

Redução de benefícios de Cid seria o fim da delação premiada, diz advogado

Demóstenes, que já foi senador de 2003 a 2012 e foi cassado por quebra de decoro parlamentar por suposta ligação com o bicheiro Carlinhos Cachoeira, citou uma publicação sua com elogios a Zanin.

Disse que o ministro, enquanto advogado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Lava Jato, conseguiu o "maior sucesso na República" e "elaborou teses, insistiu, debateu e ao fim obteve êxito". Segundo ele, Zanin "acreditou ininterruptamente no personagem e na causa".

"Quero repetir isso porque eu escrevi quando ainda era advogado. Quando o Supremo acolhe uma boa tese, os ministros não estão agindo de ofício, estão sendo provocados. E vossa excelência soube buscar esse apogeu na advocacia. Isso talvez tenha facilitado, ou melhor, o indicado para ocupar esse altíssimo posto no Supremo Tribunal Federal", declarou.

"O novo advogado que sou tem como ídolo uma pessoa com a sua índole, o seu caráter e o seu trabalho", disse.

Demóstenes fez reverências a todos os ministros da Primeira Turma do STF. Ao ministro Alexandre de Moraes, relator do processo, disse que ele foi o primeiro lugar em concurso e que, à época, o admirava junto com outros colegas do Ministério Público. Afirmou, ainda, que Moraes "tinha um destino iluminado". Também saudou os ministros Luiz Fux, Flávio Dino e Cármen Lúcia.

