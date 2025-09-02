Home
Grupos pró e contra Bolsonaro trocam empurrões em frente ao condomínio do ex-presidente

O ex-presidente está em prisão domiciliar desde o início de agosto, quando investigadores identificaram o que seria um risco de fuga

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 16:11

Grupos pró e contra Bolsonaro protestaram na frente da casa do ex-presidente em Brasília no primeiro dia de julgamento no STF
Grupos pró e contra Bolsonaro protestaram na frente da casa do ex-presidente em Brasília no primeiro dia de julgamento no STF Crédito: Pedro Ladeira/Folhapress

BRASÍLIA - Apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) e manifestantes que pedem a sua condenação tiveram discussões e trocaram empurrões em frente ao condomínio em que vive o ex-presidente, em Brasília.

O ex-presidente está em prisão domiciliar desde o início de agosto, quando investigadores identificaram o que seria um risco de fuga

Um grupo com camisas do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto) e de organizações de esquerda levou ao local um boneco inflável representando o ex-presidente com tornozeleira eletrônica e roupa de presidiário. Também abriu uma faixa com a mensagem "Bolsonaro na cadeia!".

Do outro lado da rua estão concentrados os apoiadores do ex-presidente. Eles carregam bandeiras do Brasil e realizam orações, além de manifestações contrárias à condenação de Bolsonaro.

Os manifestantes chegaram a trocar alguns empurrões, mas a briga durou poucos instantes. O grupo de esquerda já deixou a frente do condomínio.

O desentendimento se deu no dia em que o STF (Supremo Tribunal Federal) começou a julgar Bolsonaro e outros sete réus do núcleo central da trama golpista. O ex-presidente Bolsonaro está em prisão domiciliar desde o início de agosto, quando investigadores identificaram o que seria um risco de fuga.

Grupos contra Bolsonaro protestaram em São Paulo no primeiro dia de julgamento no STF
Grupos contra Bolsonaro protestaram em São Paulo no primeiro dia de julgamento no STF Crédito: Amanda Perobelli/Reuters

O boneco levado pelos manifestantes também mostra uma bandeira dos Estados Unidos na roupa de Bolsonaro, além da placa 171, em referência ao artigo do Código Penal que define o crime de estelionato.

Uma faixa com a frase "Bolsonaro na cadeia" também foi levada nesta terça-feira por manifestantes de esquerda para frente do condomínio Vivendas da Barra, onde o ex-presidente vivia no Rio de Janeiro. Nas redes sociais, o MTST registrou manifestações pedindo a condenação de Bolsonaro feitas em outros estados, como Pernambuco, Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Na capital paulista, os manifestantes se concentraram em frente à sede do PL, partido do ex-presidente.

