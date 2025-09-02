Home
MPF não teve tempo de analisar informações e cometeu equívoco, diz defesa de Ramagem

Segundo Pinto, o relatório final de tal investigação foi apresentado logo antes do início do prazo das ações penais do golpe e assim apresenta fatos que não constavam na denúncia da PGR

Paulo Renato Garcia Cintra, advogado do ex-comandante da Marinha Almir Garnier, durante primeiro dia de julgamento de trama golpista no STF
Paulo Renato Garcia Cintra, advogado de Alexandre Ramagem, ex-diretor da Abin Crédito: Gustavo Moreno/ STF

O advogado Paulo Renato Garcia Cintra Pinto, que representa o deputado licenciado e ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem, defendeu ao Supremo Tribunal Federal nesta terça-feira, 2, que não sejam usados, na ação penal da tentativa de golpe de Estado, elementos que constam no relatório da investigação sobre o uso de programa secreto de monitoramento pela Abin durante o governo Bolsonaro.

Demóstenes fez reverências a todos os ministros da Primeira Turma do STF. Ao Alexandre de Moraes disse que ele foi o primeiro lugar em concurso e que, à época, o admirava junto com outros colegas do Ministério Público

Defesa de Garnier elogia Zanin pela soltura Lula para argumentar que teses podem mudar desfecho

Segundo Pinto, o relatório final de tal investigação foi apresentado logo antes do início do prazo das ações penais do golpe e assim apresenta fatos que não constavam na denúncia da PGR

Segundo Jair Alves Pereira, a descoberta de temas relevantes só foi possível graças à delação de Mauro Cid. Ele citou a reunião do ex-presidente Jair Bolsonaro com os chefes das Forças Armadas, no início de dezembro de 2022

Redução de benefícios de Cid seria o fim da delação premiada, diz advogado

Segundo Pinto, o relatório final de tal investigação foi apresentado logo antes do início do prazo das ações penais do golpe e assim apresenta fatos que não constavam na denúncia da Procuradoria-Geral da República. "Esses fatos não foram devidamente apresentados na denúncia e quando esses fatos foram efetivamente formalizados, eles foram concatenados naquele relatório final no fim, da instrução desta ação penal", argumentou.

A defesa de Ramagem argumentou então que a PGR cometeu um "equívoco" em relação ao deputado licenciado, nas alegações finais da ação penal do golpe, por não ter tempo de analisar informações da investigação sobre o uso de programa secreto de monitoramento pela Abin.

A defesa ainda sustentou que a decisão da Câmara dos Deputados, que suspendeu parte da ação penal contra Ramagem com relação a crimes cometidos após sua diplomação como parlamentar, deveria abranger também a imputação de organização criminosa feita ao ex-chefe da Abin. Para tal alegação, Pinto invocou o precedente do caso da morte da vereadora Marielle Franco e as imputações feitas ao deputado Chiquinho Brazão - apontado como mandante do homicídio.

