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Alteração na bula

Covid-19: Anvisa inclui eventos adversos graves em bula de medicamento

Bula do Olumiant incluirá advertência sobre possibilidade de eventos cardiovasculares adversos, diz Anvisa. Problemas foram detectados no tratamento de pacientes com artrite
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

03 dez 2021 às 17:32

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 17:32

Fachada do edifício sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
Fachada do edifício sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou nesta sexta-feira (3) a inclusão de eventos adversos graves na bula do medicamento Olumiant (baricitinibe), da empresa Eli Lily do Brasil.
Segundo a Anvisa, a alteração na bula inclui a adição da advertência de precaução para ocorrência de eventos cardiovasculares adversos maiores e a atualização sobre a ocorrência de tromboembolismo venoso e malignidade, incluindo linfoma.
De acordo com a agência, os eventos adversos foram identificados com base em estudo clínico e em estudo de coorte retrospectivo que avaliou pacientes em tratamento para artrite reumatoide.
“Os prescritores devem considerar esses dados ao avaliar os benefícios e os riscos do tratamento com baricitinibe para cada paciente”, destacou.

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