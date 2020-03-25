Coronavírus: Embu das Artes anuncia construção de centro médico

Embu das Artes irá concluir a construção de um Centro Médico nos próximos dias Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Embu das Artes, cidade da Grande São Paulo, pretende concluir nos próximos dias a construção do Centro Embuense de Combate ao Coronavírus na área do Parque Francisco Rizzo, situado na Rua Alberto Giosa, 320.

O município não realiza os exames para atestar o novo coronavírus. Todos os pacientes que forem encaminhados pela central de atendimento à unidade criada no Parque Rizzo passarão por triagem, seguida de consulta médica e, caso necessário, serão encaminhados para a realização do exame.

Apenas os casos mais graves poderão ficar internados nos 50 leitos. A estrutura do local contará ainda com dez consultórios, sala de triagem, farmácia, sala de medicação e sala de observação.