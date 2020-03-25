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Covid-19

Coronavírus: Embu das Artes anuncia construção de centro médico

A Prefeitura da cidade da Grande São Paulo pretende concluir nos próximos dias a construção do Centro Embuense de Combate ao Coronavírus na área do Parque Francisco Rizzo

Publicado em 25 de Março de 2020 às 16:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mar 2020 às 16:16
Médicos
Embu das Artes irá concluir a construção de um Centro Médico nos próximos dias Crédito: Divulgação
A Prefeitura de Embu das Artes, cidade da Grande São Paulo, pretende concluir nos próximos dias a construção do Centro Embuense de Combate ao Coronavírus na área do Parque Francisco Rizzo, situado na Rua Alberto Giosa, 320.
O município não realiza os exames para atestar o novo coronavírus. Todos os pacientes que forem encaminhados pela central de atendimento à unidade criada no Parque Rizzo passarão por triagem, seguida de consulta médica e, caso necessário, serão encaminhados para a realização do exame.
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Apenas os casos mais graves poderão ficar internados nos 50 leitos. A estrutura do local contará ainda com dez consultórios, sala de triagem, farmácia, sala de medicação e sala de observação.
Caso o munícipe apresente sintomas, "deverá avisar a central de atendimento pelos números de WhatsApp (11 99146-3476 e 11 94478-1175)", afirmou, em nota, a prefeitura. A população poderá ainda tirar dúvidas sobre casos suspeitos. Os atendimentos permanecem funcionando normalmente na Unidade de Pronto Atendimento (UPA Santo Eduardo) e no Pronto-Socorro Central.

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