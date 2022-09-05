Ciro volta a atacar Lula e diz que não apoiará PT no segundo turno

"Eu passo uma campanha inteira dizendo que o PT virou uma organização criminosa, eles me insultam, me agridem, todo dia, e depois esperam que eu apoie ele no segundo turno, sabe como é? Nunca mais, Juvenal", disse o pedetista, em entrevista à Jovem Pan.

Ciro Gomes criticou adversários e disse que cargo de presidente está desmoralizado Crédito: Fernando Madeira

Em críticas a ambos os adversários, Ciro afirmou que o cargo de presidente está desmoralizado. "Lula tinha filho ladrão, Bolsonaro tem filho respondendo por causa de corrupção", afirmou. Segundo ele, com esses escândalos, o Executivo fica na mão do Judiciário, o que causou uma "disfuncionalidade institucional".

O pedetista declarou que, em um eventual governo, quer "voltar cada poder para sua caixinha". Ciro, no entanto, negou qualquer possibilidade de romper uma ordem do Supremo Tribunal Federal (STF). "Trágico que seja, para um democrata visceral como eu, quem dá a última palavra é o Judiciário", afirmou.

"O problema disso não é para trás, é para frente", disse ao relembrar a polarização entre o antigo partido de Alckmin, PSDB, e o PT. "Quando você estabelece um questionário para o Lula , política de preço da Petrobras , autonomia do Banco Central , privatização da Petrobras, da Eletrobras , o Alckmin é contra o Lula em todos esses temas. E é um País que, por crise ou por tragédia, os vices têm uma relevância muito grave", disse o pedetista.

Ciro destacou a convergência de ideias entre ele e sua vice, Ana Paula Matos (PDT). "Nós temos uma afinidade. Fomos separados no nascimento, na maternidade, tamanha a convergência de ideias. Podem ser boas, podem não ser boas, se gostar, não se gostar, mas ela está com a proposta na ponta da língua", pontuou.