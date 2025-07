Casquinha dura

CFO emite alerta sobre riscos do morango do amor para a saúde bucal

Pacientes que usam aparelho ortodônticos e próteses não devem consumir o doce, segundo o órgão

Publicado em 29 de julho de 2025 às 05:25

Morango do amor Crédito: Nestlé/Acervo

O CFO (Conselho Federal de Odontologia) emitiu um alerta nesta segunda-feira (28) sobre os riscos que o morango do amor pode representar para a saúde bucal. A sobremesa, que ganhou popularidade nas redes sociais nas últimas semanas, preocupa profissionais da área, já que o consumo não é recomendado para quem utiliza aparelhos ortodônticos ou próteses dentárias. >

Nas redes, vídeos mostram pessoas mordendo o doce e danificando lentes de contato dental, além de pessoas que perderem dentaduras. Há ainda relatos de pacientes que tiveram contenções ou próteses arrancadas ao ficarem presas no caramelo que cobre a guloseima.>

A receita, que leva o morango envolvido por brigadeiro branco e caramelo, é inspirada na maçã do amor e, segundo o CFO, pode causar fraturas no dente por conta da casquinha do doce. Para pacientes que possuem restauros, especialmente nos dentes da frente, a atenção deve ser redobrada.>

A dica, nesses casos, é começar a comer a sobremesa pela parte mais fina do caramelo com o auxílio dos dentes incisivos ou cortar a casca com uma faca. Para mastigar, o indicado é utilizar os dentes molares,>

>

Por conta do elevado nível de açúcar utilizado no doce, os dentistas alertam para a cárie, que é causada justamente pela alta ingestão de açúcares e carboidratos. O CFO recomenda a escovação e higienização dos dentes com fio dental logo após o consumo do morango do amor para remover, além dos resíduos, o caramelo, que tende a grudar com maior facilidade.>

Por último, o conselho alerta também para pacientes que possuem facetas, próteses fixas ou removíveis e aparelhos que, assim como o popular doce, não devem consumir com frequência alimentos que sejam duros ou pegajosos.>

"Dependendo do acidente, é possível haver danos irreversíveis aos dispositivos, que podem ser arrancados da boca por ficarem grudados", diz o comunicado do CFO.>

O eventual dano desses aparelhos também podem provocar diversas lesões na boca, por isso, a indicação para esses pacientes é procurar uma receita do morango do amor sem caramelo.>

Em casos de acidente, o indicado, de acordo com Bianca Zambiasi, doutora em odontologia e conselheira do CFO, é procurar atendimento odontológico de urgência para evitar maiores problemas.>

"Demais pacientes também não estão isentos do risco de acidentes e devem tomar cuidados na mordida e mastigação", completa Zambiasi.>

