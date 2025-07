Cidade no ES oferece curso (grátis) de como fazer morango do amor

Morango do amor feito por Letícia Vieira, em Linhares . Crédito: Reprodução/Instagram @_docinhosdale

A Prefeitura de Linhares vai oferecer o curso gratuito de confeitaria para ensinar as técnicas de produção do morango do amor, o doce que viralizou nas redes sociais. O curso será realizado na próxima terça-feira (29), às 17h, na sede da Sala do Empreendedor de Linhares, que fica no segundo andar do Sindicato Rural de Linhares, no centro da cidade.

O curso será ministrado por Letícia Vieira, que tem uma loja de doces no centro da cidade do Norte do Estado, e é destinado a mulheres chefes de família, jovens em busca do primeiro emprego e microempreendedores, além de profissionais que queiram aprender as técnicas do doce.

O doce ganhou tanta popularidade que a própria Letícia vendeu, na última segunda-feira (21), 400 unidades da guloseima em sua confeitaria.

As inscrições para o curso podem ser feitas pelo telefone da Sala do Empreendedor - 27 98132-1133 (WhatsApp). São 60 vagas.

O Curso de Morango do Amor vai abordar temas como o ponto ideal da calda, como evitar rachaduras, segredos para brilho intenso e textura crocante, conservação, fornecedores e dicas de venda, como a precificação do produto.

“A popularidade do morango do amor demonstra como as tendências culinárias podem surgir rapidamente na era digital, transformando simples sobremesas em verdadeiros fenômenos gastronômicos. E isso está muito alinhado à missão da Sala do Empreendedor, que é estar atento às tendências de mercado, agregar conhecimento e agregar renda”, destaca o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Franco Fiorot.

