'Morango do amor': vendas de bombom fazem preço do morango disparar no ES

Até segunda-feira (21), quilo do morango era vendido a um preço médio de R$ 16,75, mas, na terça (22), saltou para R$ 23,10

Publicado em 23 de julho de 2025 às 18:02

Morangos do amor produzidos pela confeiteira Millena Moreira Crédito: Millena Moreira/Arquivo pessoal

As vendas de morango no Espírito Santo vinham como esperado neste mês, até uma disparada nos últimos dois dias. O preço médio da fruta in natura comercializado na Central de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa) subiu 38% de um dia para o outro, saltando de R$ 16,67 na segunda-feira (21) para R$ 23,10 na terça (22). Nesta quarta (24), o preço médio do quilo do morango graúdo na Ceasa foi de R$ 21,25. >

Do primeiro dia do mês até a última segunda (21), a fruta vinha sendo negociada a um preço médio de R$ 16,75. Com exceção do dia 1º, o valor do morango não havia ultrapassado os R$ 18,23 até esta terça (22). O gráfico abaixo mostra a variação do preço neste mês.>

O produtor Roberto Starles, de 22 anos, tem uma propriedade em Santa Maria de Jetibá, na região Serrana do Espírito Santo, com mais de 25 mil pés de morango. Atualmente, colhe meia tonelada por dia e, mesmo assim, não consegue atender a todos os pedidos. Ele viu a demanda disparar após a viralização do bombom "morango do amor".>

Nunca tinha acontecido isso, normalmente a época do ano que mais vende é o Natal, mas esse período está superando. Ainda mais os morangos graúdos, que é a procura de agora para o doce. E nessa época mais fria o fruto não amadurece tanto e fica maior Roberto Starles Produtor rural

Inspirado na tradicional "maçã do amor", o bombom, feito com morango, brigadeiro branco e uma casquinha crocante, caiu no gosto dos capixabas e já provoca filas em confeitarias de Vila Velha e da Serra, na Grande Vitória. >

>

A demanda das confeitarias é especialmente para morangos graúdos. Com isso, a caixa com cerca de 1,2 kg, que normalmente era vendida por R$ 30, teve o preço reajustado para R$ 35, por conta dos custos de procurar a fruta em outras propriedades da região. Os pedidos triplicaram em relação ao mesmo período do ano passado.>

Roberto Starles é produtor de morango e viu demanda pela fruta aumentar com a febre do 'morango do amor' Crédito: Roberto Starles/Arquivo pessoal

“Estou tendo que ir na roça vizinha para conseguir o produto. Então, o custo aumentou um pouco, foi pra R$ 35. Ainda assim está faltando. Tem gente que nem pergunta o preço e está querendo pagar. Gente mandando mensagem, pegando o número de telefone e fazendo o Pix de madrugada falando que já está encomendado”, disse.>

Entre uma entrega e outra, Roberto e a esposa, Rillary, que trabalham juntos, conseguiram experimentar o bombom. “Está aprovado! É isso tudo mesmo que as pessoas estão atrás. Espero que façam muito ainda”, falou.>

Docerias fecharam no ES para focar na produção

O "Morango do amor" virou febre nas últimas semanas e é difícil passar batido por um vídeo do bombom na internet. Tanto que está mudando a rotina de confeitarias no Espírito Santo. O g1 encontrou duas docerias que chegaram ao extremo: fecharam as portas por um dia para dedicar a produção exclusivamente ao bombom.>

Milena Moreira, de 26 anos, tem uma loja no bairro Alecrim, em Vila Velha, há dois anos. Mesmo acostumada a ver a loja sempre cheia, ela está impressionada com o movimento dos últimos 15 dias. A produção saltou de 400 para 800 unidades por dia. “Nesta terça (22), eu nem abri a loja para focar na produção. Semana passada eu não estava conseguindo atender nem o delivery. Era doce só para venda na loja mesmo. Está uma loucura!", disse.>

Com informações do g1 ES>

