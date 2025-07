Surpresa

Casal compra casa e acha adega secreta cheia de vinhos antigos em SP

Neia Cabral e o marido, Sérgio, compraram o imóvel no bairro de Santo Amaro; o vídeo feito por ela mostra o espaço identificado na planta como "cave": uma espécie de caverna de 9 metros por 1,6 metro, localizada sob a garagem

Um casal da zona sul de São Paulo comprou uma casa antiga e descobriu, durante a reforma, uma adega escondida cheia de vinhos esquecidos desde os anos 1970. Vídeo publicado no TikTok mostra adega escondida na casa. Neia Cabral e o marido, Sérgio, compraram o imóvel no bairro de Santo Amaro. O vídeo feito por ela mostra o espaço identificado na planta como "cave": uma espécie de caverna de 9 metros por 1,6 metro, localizada sob a garagem.>

O que parecia apenas um depósito guardava dezenas de garrafas empoeiradas, algumas datadas de 1971. No vídeo, Neia destaca que não pretende mexer nos vinhos antes de entender se eles têm valor. "Os rótulos estão intactos, as rolhas também. Só está tudo muito sujo", disse.>

Descoberta surpreendeu o casal, que só deu atenção ao espaço depois que um engenheiro questionou sobre o ambiente durante a reforma. Apesar de o antigo proprietário já ter mencionado a existência da "cave", Neia e Sergio não imaginavam que encontrariam ali uma adega repleta de garrafas. A atenção para o cômodo só veio quando o engenheiro mostrou o espaço no projeto e perguntou o que eles fariam com ele, isso já depois de três meses de obra.>

Durante a gravação, Neia chegou a brincar com os seguidores ao dizer que nem sabia direito como chamar o espaço. "É uma adega, não é? Como é o nome disso? Vocês me ajudem aqui", disse, enquanto filmava o local e mostrava o que chamou de "morador" um dos dois morcegos que viviam na adega. >

Imóvel foi um 'achado'

O casal comprou a casa após ver uma placa de venda durante um passeio pelo bairro. A proximidade com o endereço onde já moravam e o perfil do imóvel um sobrado espaçoso, mas visivelmente abandonado pesaram na decisão. "Vimos que era uma oportunidade. O dono anterior era uma pessoa idosa e a casa estava muito deteriorada, sem manutenção", contou Neia ao UOL.>

Outras descobertas

Além da adega, a casa escondia peças antigas e objetos que refletiam a passagem do tempo. Lustres, torneiras, esculturas e luminárias originais chamaram atenção logo no início da limpeza. "As pessoas diziam para vender em antiquário, mas a gente acabou se desfazendo de muita coisa. Não temos tempo nem disposição para isso", contou Neia.>

A reforma também mudou a relação com os vizinhos, que aprovaram a nova fase do imóvel. Segundo Neia, antes da compra a casa acumulava mato e trazia insetos e animais para as casas vizinhas. "Eles ficaram felizes com a mudança. Sempre dizem que a casa precisava dessa atenção há muito tempo.">