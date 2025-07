"Dor continua intensa"

Após 15 anos, mãe de Eliza Samudio recebe pertences da filha

Sônia Fátima Moura publicou alguns dos objetos nas redes sociais, como seus óculos escuros, sandálias, carteira e foto do neto, Bruninho

Após 15 anos do desaparecimento de Eliza Samudio, a mãe dela, Sônia Fátima Moura, enfim recebeu os pertences da filha que estavam sob custódia da Justiça. Ela publicou alguns dos objetos nas redes sociais, como seus óculos escuros, sandálias, carteira e foto do neto, Bruninho. "Depois de 15 anos de espera, na esperança de encontrar seus restos mortais, o que a Justiça me devolveu são esses objetos da Eliza. Ter esses objetos em minhas mãos é como se o tempo não tivesse passado, a dor continua e é tão intensa, tão crua. Esses objetos são como um pedaço seu, um pedaço de mim", começou.>