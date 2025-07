Grave

Queda de arquibancada em rodeio deixa 60 feridos em Eldorado (SP)

Seis vítimas tiveram ferimentos graves e foram internadas. A Defesa Civil Municipal vistoriou o local, que permanece interditado

A organização da Expo Eldorado 2025 informou que cancelou toda a programação prevista para este domingo (21). De acordo com a Prefeitura de Eldorado, foram registrados 44 atendimentos no pronto-socorro municipal, e os casos graves foram encaminhados, ainda durante a madrugada, para hospitais de referência nos municípios de Registro (SP) e Pariquera-Açu (SP), ainda sem boletim médico oficial divulgado pelos hospitais.>

"A Prefeitura de Eldorado segue com toda sua equipe empenhada no monitoramento do estado de saúde dos pacientes, prestando assistência às famílias e colaborando com todas as informações necessárias às autoridades competentes, responsáveis pela perícia técnica e apuração dos fatos", informou a prefeitura em canal oficial.>