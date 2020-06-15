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STF

Cármen Lúcia segue Fachin e mantém Weintraub no inquérito das fake news

O recurso está sendo analisado em sessão virtual que teve início na semana passada e deve ser finalizada na próxima sexta, 19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2020 às 17:45

Publicado em 15 de Junho de 2020 às 17:45

Ministra do STF Cármen Lúcia
Ministra do STF Cármen Lúcia Crédito: Nelson Jr./SCO/STF
A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, seguiu o colega Edson Fachin e votou contra a concessão de habeas corpus em favor do ministro da Educação, Abraham Weintraub, no inquérito das fake news.
O recurso está sendo analisado em sessão virtual que teve início na semana passada e deve ser finalizada na próxima sexta, 19. Até lá, os ministros podem apresentar seus votos, que ficam disponíveis no sistema do STF. Por enquanto, apenas a dupla votou.
O próprio Planalto, através do ministro da Justiça, André Mendonça, enviou o HC ao Supremo. O pedido veio após o ministro da Educação, Abraham Weintraub, ter sido chamado a prestar esclarecimentos sobre as declarações contra o STF na reunião ministerial de 22 de abril, mas se estende "a todos aqueles que tenham sido objeto de diligências" no âmbito das investigações.

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