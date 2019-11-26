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Investigação

CPMI das Fake News ouve ex-ministro da Secretaria de Governo

O ex-ministro da Secretaria de Governo, Alberto dos Santos Cruz, ficou no cargo por seis meses
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2019 às 19:00

Publicado em 26 de Novembro de 2019 às 19:00

O ex-ministro da Secretaria de Governo, Alberto dos Santos Cruz Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
O ex-ministro da Secretaria de Governo, Alberto dos Santos Cruz, participa nesta terça-feira (27) da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga a propagação de notícias falsas (fake news). General do Exército, Santos Cruz ficou no cargo por seis meses.
Questionado pela relatora da comissão, a deputada Lídice da Mata (PSB-BA), e por outros parlamentares, o general se recusou a citar nomes de pessoas que teriam sido responsáveis por sua saída do governo e pelo desgaste da sua relação com o presidente. Santos Cruz disse que não tem provas que confirmem a participação dessas pessoas. "Vim colaborar com responsabilidade. Não posso ser irresponsável na minha colaboração."
Composta por 15 senadores e 15 deputados titulares e igual número de suplentes, a comissão tem 180 dias, a contar de sua instalação no início de setembro, para investigar a criação de perfis falsos com o objetivo de influenciar as eleições do ano passado e os ataques cibernéticos contra a democracia e o debate público. Também será alvo da mesma CPMI a prática de ciberbullying contra autoridades e cidadãos vulneráveis e o aliciamento de crianças para o cometimento de crimes de ódio e suicídio.

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