CPMI das Fake News ouve ex-ministro da Secretaria de Governo

O ex-ministro da Secretaria de Governo, Alberto dos Santos Cruz Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O ex-ministro da Secretaria de Governo, Alberto dos Santos Cruz, participa nesta terça-feira (27) da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga a propagação de notícias falsas (fake news). General do Exército, Santos Cruz ficou no cargo por seis meses.

Questionado pela relatora da comissão, a deputada Lídice da Mata (PSB-BA), e por outros parlamentares, o general se recusou a citar nomes de pessoas que teriam sido responsáveis por sua saída do governo e pelo desgaste da sua relação com o presidente. Santos Cruz disse que não tem provas que confirmem a participação dessas pessoas. "Vim colaborar com responsabilidade. Não posso ser irresponsável na minha colaboração."