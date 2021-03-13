Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Brasil registra 1.940 mortes por Covid e completa 15 dias de recordes
Pandemia

Brasil registra 1.940 mortes por Covid e completa 15 dias de recordes

Neste sábado (13), país também chegou ao 52° consecutivo com marcas acima de mil óbitos por dia

Publicado em 13 de Março de 2021 às 20:34

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 mar 2021 às 20:34
Cemitério Nossa Senhora Aparecida, em Manaus (AM)
Cemitério Nossa Senhora Aparecida, em Manaus (AM) Crédito: Altemar Alcantara/ Semcom
O Brasil registrou 1.940 mortes por Covid e 70.934 novos casos da doença neste sábado (13), em mais um dia de elevado número de óbitos e infecções. Pelo 15º dia consecutivo, o país teve recorde de média móvel de mortes, chegando a 1.824.
O recorde anterior de média móvel era de 1.761. Agora já são 52 dias com a média acima de 1.000 mortes por dia. Esse dado é um instrumento estatístico que busca amenizar grandes variações nos dados (como costumam ocorrer nos finais de semana e feriado).
Com os dados deste sábado, o país chega a 277.216 mortes e a 11.439.250 infecções pelo Sars-CoV-2 desde o início da pandemia. O Brasil vive o seu pior momento na pandemia, sem sinalizações de melhora no curto prazo.

Veja Também

Estudo aponta eficácia de dose única de vacinas em quem já teve Covid

Coronavírus: Estado registra mais 1.345 casos e 17 óbitos em 24 horas

'Gripezinha' e 'marolinha': como as duas crises mundiais afetaram o ES

Os dados do país, coletados até as 20h, são fruto de um consócio de imprensa, formado por Folha, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do novo coronavírus. As informações são coletadas diariamente com as secretarias de Saúde estaduais.

VACINAÇÃO

O consórcio também atualizou as informações repassadas sobre a vacinação contra a Covid-19 por 17 estados e o Distrito Federal. Já foram aplicadas no total 13.207.609 doses de vacina (9.667.997 da primeira dose e 3.539.612 da segunda dose), de acordo com as informações disponibilizadas pelas secretarias de Saúde.
Isso significa que somente 6,01% dos brasileiros maiores de 18 anos tomaram a primeira dose e só 2,20%, a segunda. Nas últimas 24 horas, 128.919 pessoas tomaram a primeira dose da vacina e 72.567, a segunda.
As vacinas disponíveis no Brasil são a Coronavac, do Butantan e da farmacêutica Sinovac, e a Covishield, imunizante da Fiocruz desenvolvido pela parceria entre a Universidade de Oxford e a AstraZeneca. A vacina da Pfizer tem o registro definitivo da Anvisa, mas ainda não está disponível no país.
A iniciativa do consórcio de veículos de imprensa ocorre em resposta às atitudes do governo Jair Bolsonaro (sem partido), que ameaçou sonegar dados, atrasou boletins sobre a doença e tirou informações do ar, com a interrupção da divulgação dos totais de casos e mortes. Além disso, o governo divulgou dados conflitantes.

Veja Também

Morre de Covid deputado autor de lei contra obrigatoriedade da vacina

Ministro da Saúde da Jordânia é demitido por falta de oxigênio em hospital

Fabricantes terão que informar estoque de oxigênio para a Anvisa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Covid-19 Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Balanços - Hospital São José - 23/04/2026
Cartórios - 23/04/2026
Editais e Avisos - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados