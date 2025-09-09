Home
>
Brasil
>
'Brasil quase voltou a uma ditadura porque grupo político não sabe perder eleições', diz Moraes

'Brasil quase voltou a uma ditadura porque grupo político não sabe perder eleições', diz Moraes

Ministro apontou Jair Bolsonaro como líder do grupo que "não sabe o que é o princípio democrático e republicano na alternância de poder"

Pepita Ortega, Lavínia Kaucz e Gabriel Hirabahasi

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 13:48

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou nesta terça-feira (9), que, muitos se esquecem aos poucos que o Brasil quase voltou a uma ditadura que durou 20 anos — em referência à ditadura militar —, "porque uma organização criminosa, constituída por um grupo político, não sabe perder eleições".

Recomendado para você

Quando era capitão do Exército, Bolsonaro foi punido por publicar um texto em uma revista por reclamar do salário dos militares

O dia em que Bolsonaro foi preso, 39 anos atrás

Luiz Fux disse que combinado era não haver intervenções enquando colegas estiverem se manifestando

Fux reclama de comentário de Dino durante voto de Moraes

Ministro apontou Jair Bolsonaro como líder do grupo que "não sabe o que é o princípio democrático e republicano na alternância de poder"

'Brasil quase voltou a uma ditadura porque grupo político não sabe perder eleições', diz Moraes

"Porque uma organização criminosa, constituída por um grupo político, liderada por Jair Bolsonaro, não sabe um princípio democrático e republicano: a alternância de poder. Quem perde, vira oposição e disputa as próximas eleições. Quem ganha, assume e tenta se manter nas eleições, mas tenta se manter pelo voto popular. Não tenta se manter utilizando órgãos do Estado, coagindo, ameaçando gravemente, deslegitimando o poder judiciário do seu país e a Justiça Eleitoral. Não tenta se manter com bombas em aeroportos. Não tenta se manter com a destituição da diplomação do seu adversário político que venceu. Não tenta se manter organizando a festa da Selma, com invasão e depredação da sede dos Três Poderes", apontou.

"Isso não é democracia, isso não é Estado Democrático de Direito", enfatizou.

Acampamentos

Em seguida, Moraes lembrou dos acampamentos golpistas montados em frente aos quartéis do Exército, com pedidos de volta da ditadura. Moraes destacou que a organização criminosa sob julgamento mantinha o seu contato com os líderes dos acampamentos por meio do general Braga Netto. O ministro destacou o vídeo em que Braga Netto diz aos apoiadores que "não percam a fé", ponderando que a gravação é uma "clara confissão de unidade de desígnios para a prática da tentativa de golpe militar do dia 8 de janeiro de 2023".

LEIA MAIS SOBRE O JULGAMENTO DE BOLSONARO

Moraes faz piada sobre fala de Bolsonaro sobre 'juiz marxista'

Moraes elenca 13 atos de execução da trama golpista, em sintonia com PGR; confira

Moraes aponta 'convergência' entre Ramagem e Bolsonaro em ataques contra urnas eletrônicas

Voto no STF aponta culpa de Bolsonaro, Heleno e Ramagem

Moraes diz que discurso de Bolsonaro invocando Forças Armadas era o mesmo de presos do 8/1

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais