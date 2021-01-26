Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Brasil proíbe voos da África do Sul e impõe restrições a outros estrangeiros
Medida

Brasil proíbe voos da África do Sul e impõe restrições a outros estrangeiros

As restrições não se aplicam a brasileiros, imigrantes que residem no país, profissionais estrangeiros "em missão a serviço de organismo internacional" e portadores de autorizações especiais

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 12:06

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

26 jan 2021 às 12:06
Avião
Portaria proíbe voos provenientes da África do Sul para o Brasil Crédito: Pixabay
Uma portaria publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (26), proíbe voos provenientes da África do Sul para o Brasil e restringe, por tempo indeterminado, a entrada de estrangeiros de qualquer nacionalidade por meio de transportes ferroviários e aquaviários. O texto cita a preocupação com as novas variantes do coronavírus detectadas no Reino Unido e na África do Sul, que já estão em circulação no Brasil. Os voos do Reino Unido e da Irlanda do Norte já estavam proibidos desde o Natal.
A medida, assinada pelos ministros Walter Braga Netto, da Casa Civil, André Luiz Mendonça, da Justiça e Segurança Pública, e Eduardo Pazuello, da Saúde, usa como justificativa para as restrições uma recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), para "restrição excepcional e temporária de entrada no país".
As restrições não se aplicam a brasileiros, imigrantes que residem no país, profissionais estrangeiros "em missão a serviço de organismo internacional" e portadores de autorizações especiais. Viajantes do Paraguai também têm permissão para entrar no Brasil por vias terrestres.
De acordo com a portaria, os viajantes que descumprirem as normas estão sujeitos a responsabilização civil, administrativa e penal, repatriação ou deportação imediata e inabilitação de pedido de refúgio.

Veja Também

Brasil proíbe voos do Reino Unido após nova mutação do coronavírus

TRANSPORTE AÉREO

Apesar de proibida para viajantes do Reino Unido, Irlanda do Norte e África do Sul, a entrada no Brasil por transporte aéreo segue liberada para outros países.
Mesmo em vigência desde o fim do ano passado, a portaria estabelece mais uma vez que o viajante - brasileiro ou estrangeiro - apresente à companhia aérea um documento que comprove a realização de teste laboratorial RT-PCR, com resultado negativo ou não reagente, feito nas 72 horas anteriores ao voo.
O exame precisa ser feito em laboratório reconhecido pela autoridade de saúde do país do embarque e deve ser apresentado em português, espanhol ou inglês.

Veja Também

EUA confirmam 1º infectado por variante do coronavírus registrada no Brasil

Brasil tem mais de 685 mil pessoas vacinadas contra a Covid-19

Em ato com ex-presidentes, Temer diz que China enviará insumos ao Brasil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
4 presidentes americanos mortos e 3 feridos em atentados - a longa história de violência política nos EUA
Imagem BBC Brasil
4 presidentes americanos mortos e 3 feridos em atentados: novo ataque em jantar da Casa Branca reacende longa história de violência política nos EUA
Carteira de trabalho digital.
ES tem mais de 5.440 vagas de emprego nesta segunda-feira (27)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados