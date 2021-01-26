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EUA confirmam 1° infectado por variante do coronavírus registrada no Brasil

De acordo com comunicado, o paciente, que realizou teste para a Covid-19 em 9 de janeiro, tem "histórico recente" de viagens ao país

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 08:12

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

26 jan 2021 às 08:12
Coronavírus - Covid19
Confirmada a primeira infecção nos EUA pela variante do coronavírus registrada no Brasil Crédito: PIRO4D/Pixabay
O Departamento de Saúde do Estado americano de Minnesota (MDH, na sigla em inglês) confirmou nesta segunda (25), a primeira infecção, no país, pela variante do coronavírus registrada no Brasil. De acordo com comunicado publicado no site da entidade, o paciente, que realizou teste para a Covid-19 em 9 de janeiro, tem "histórico recente" de viagens ao país.
A confirmação vem no mesmo dia em que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, restaurou uma ordem executiva que proíbe a entrada em solo americano de cidadãos não-americanos vindos de Brasil, União Europeia e Reino Unido. A África do Sul também foi adicionada à lista, justamente de olho nas novas cepas do coronavírus. Estudos preliminares indicam que as mutações são muito mais transmissíveis. Ainda não se sabe, porém, se elas aumentam a mortalidade pela doença.
"Sabemos que, embora trabalhemos duro para derrotar a Covid-19, o vírus continua a evoluir, como todos os vírus. Essa é outra razão pela qual queremos limitar a transmissão do Sars-cov-2 - quanto menos pessoas tiverem a Covid-19, menos oportunidades o vírus terá de evoluir", afirma, em nota, o comissário de saúde de Minnesota, Jan Malcolm. Ele reforça a necessidade de utilizar máscaras e manter o distanciamento social neste momento de salto de casos da doença nos EUA e no mundo.

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