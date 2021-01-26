EUA confirmam 1° infectado por variante do coronavírus registrada no Brasil

"Sabemos que, embora trabalhemos duro para derrotar a Covid-19, o vírus continua a evoluir, como todos os vírus. Essa é outra razão pela qual queremos limitar a transmissão do Sars-cov-2 - quanto menos pessoas tiverem a Covid-19, menos oportunidades o vírus terá de evoluir", afirma, em nota, o comissário de saúde de Minnesota, Jan Malcolm. Ele reforça a necessidade de utilizar máscaras e manter o distanciamento social neste momento de salto de casos da doença nos EUA e no mundo.