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Bolsonaro: tem algo que é mais importante que a vida, a liberdade

O presidente voltou a criticar medidas de isolamento social, mas admitiu que a eficácia da cloroquina no combate ao novo coronavírus não tem comprovação científica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2020 às 20:44

Publicado em 21 de Maio de 2020 às 20:44

O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar as medidas de isolamento social e afirmou, durante transmissão ao vivo semanal, acreditar que "mais importante que a vida, é a liberdade". Segundo Bolsonaro, sobre a pandemia do novo coronavírus, "morre muito mais gente de pavor do que de um ato em si".
Presidente da República, Jair Bolsonaro, na rampa do Palácio do Planalto
Presidente da República, Jair Bolsonaro, na rampa do Palácio do Planalto Crédito: Isac Nóbrega/PR
Bolsonaro reforçou que a eficácia da cloroquina no combate ao novo coronavírus não tem comprovação científica e disse que o novo entender do Ministério da Saúde sobre a liberação pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é uma recomendação. O presidente afirmou que o que mais quer é que o País volte à normalidade.
Bolsonaro participou da transmissão ao vivo com anotações na mão e ao lado do ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas.

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