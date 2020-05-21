Bolsonaro diz a apoiadores que é preciso 'ter calma' para reabrir escolas

Presidente Jair Bolsonaro ao lado do líder do governo na Câmara, deputado Victor Hugo, durante videoconferência nesta quinta-feira (21) Crédito: Isac Nobrega/PR

Defensor de um isolamento social mais flexível diante da pandemia de Covid-19 , o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse nesta quinta-feira (21) que é preciso ter calma para reabrir escolas.

Ao chegar ao Palácio da Alvorada no fim da tarde, Bolsonaro não falou com a imprensa, mas conversou com apoiadores. Um menino de 11 anos, que estuda em uma escola particular, pediu ao presidente que as escolas fossem reabertas.

Jair Bolsonaro disse que chegou a conversar com o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), sobre a reabertura das escolas militares responsabilidade da União e das cívico-militares e da Polícia Militar, o que cabe ao governador e relatou que a reação dos pais dos alunos não foi positiva.

"Tem pai que acha que o filho vai para a escola e vai ter problema sério. Então, tem que ter calma" Jair Bolsonaro - Presidente da República

"A população tem que ir entendendo aos poucos o que é este vírus, que ele realmente é muito perigoso para quem tem certa idade, para quem tem alguma doença. Para a juventude não tem este perigo todo. Estamos analisando aí... Os pais [têm que] afastar aquela ideia de pavor que tinha no tocante ao vírus para a gente poder abrir", afirmou o presidente.

Bolsonaro disse que as academias de Exército, Marinha e Aeronáutica não fecharam e que está "acelerando" o retorno das aulas da academia da Polícia Federal.