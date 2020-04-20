Bolsonaro reúne ministros da ala militar no Alvorada após manifestação

Ao sair, Augusto Heleno foi questionado sobre o assunto do encontro por jornalistas e respondeu que eles falaram sobre futebol.

Também na noite deste domingo, o presidente compartilhou em sua conta no Twitter uma transmissão ao vivo no qual ex-deputado Roberto Jefferson (PTB), famoso por denunciar o esquema do mensalão e que teve o mandato cassado em 2005, afirma que a atuação do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), pode gerar o impeachment de Bolsonaro.