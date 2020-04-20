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Ataque ao Congresso

Bolsonaro reúne ministros da ala militar no Alvorada após manifestação

Presidente também compartilhou em sua conta no Twitter uma transmissão ao vivo do ex-deputado Roberto Jefferson afirmando que Rodrigo Maia está armando 'golpe'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 abr 2020 às 22:45

Publicado em 19 de Abril de 2020 às 22:45

Presidente Jair Bolsonaro
Presidente Jair Bolsonaro Crédito: Alan Santos/PR
Após participar de um ato que pedia o fechamento do Congresso Nacional, neste domingo, o presidente Jair Bolsonaro reuniu ministros da ala militar no Palácio da Alvorada, no início da noite.

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Bolsonaro recebeu o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, do Gabinete de Segurança institucional (GSI), Augusto Heleno, e da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos.
Ao sair, Augusto Heleno foi questionado sobre o assunto do encontro por jornalistas e respondeu que eles falaram sobre futebol.
Também na noite deste domingo, o presidente compartilhou em sua conta no Twitter uma transmissão ao vivo no qual ex-deputado Roberto Jefferson (PTB), famoso por denunciar o esquema do mensalão e que teve o mandato cassado em 2005, afirma que a atuação do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), pode gerar o impeachment de Bolsonaro.

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