Bolsonaro reúne ministros da ala militar no Alvorada após manifestação

Após participar de um ato que pedia o fechamento do Congresso Nacional, neste domingo, o presidente Jair Bolsonaro reuniu ministros da ala militar no Palácio da Alvorada, no início da noite.
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Bolsonaro recebeu o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, do Gabinete de Segurança institucional (GSI), Augusto Heleno, e da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos.
Ao sair, Augusto Heleno foi questionado sobre o assunto do encontro por jornalistas e respondeu que eles falaram sobre futebol.
Também na noite deste domingo, o presidente compartilhou em sua conta no Twitter uma transmissão ao vivo no qual ex-deputado Roberto Jefferson (PTB), famoso por denunciar o esquema do mensalão e que teve o mandato cassado em 2005, afirma que a atuação do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), pode gerar o impeachment de Bolsonaro.