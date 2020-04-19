'Espero que Congresso e STF tomem posição firme', diz Gleisi Hoffmann

Gleisi Hoffmann Crédito: Alessandro Dantas

Presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR) seguiu outras lideranças políticas do País e também comentou a participação do presidente Jair Bolsonaro, na tarde deste domingo (19) em manifestações em defesa do fechamento do Congresso Nacional.

Em transmissão ao vivo no Instagram com o deputado federal Zeca Dirceu (PR-PR), Gleisi disse esperar que o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF) tomem uma posição "firme" sobre o episódio deste domingo ainda nesta semana.

Ao criticar o presidente, Gleisi Hoffmann afirmou que Bolsonaro aposta no caos para justificar uma intervenção militar no País. "Fiquei estarrecida. Ele quer uma ditadura no Brasil. É de uma irresponsabilidade ilimitada", declarou a presidente do PT.