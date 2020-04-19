Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • 'Espero que Congresso e STF tomem posição firme', diz Gleisi Hoffmann
Protestos

'Espero que Congresso e STF tomem posição firme', diz Gleisi Hoffmann

Ao criticar o presidente, Gleisi Hoffmann afirmou que Bolsonaro aposta no caos para justificar uma intervenção militar no País
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 abr 2020 às 20:05

Publicado em 19 de Abril de 2020 às 20:05

Gleisi Hoffmann
Gleisi Hoffmann Crédito: Alessandro Dantas
Presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR) seguiu outras lideranças políticas do País e também comentou a participação do presidente Jair Bolsonaro, na tarde deste domingo (19) em manifestações em defesa do fechamento do Congresso Nacional.
Em transmissão ao vivo no Instagram com o deputado federal Zeca Dirceu (PR-PR), Gleisi disse esperar que o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF) tomem uma posição "firme" sobre o episódio deste domingo ainda nesta semana.

Veja Também

"Não queremos negociar nada", diz Bolsonaro em ato anti-isolamento

Maduro chama Bolsonaro de "coronalouco" e de irresponsável

Ao criticar o presidente, Gleisi Hoffmann afirmou que Bolsonaro aposta no caos para justificar uma intervenção militar no País. "Fiquei estarrecida. Ele quer uma ditadura no Brasil. É de uma irresponsabilidade ilimitada", declarou a presidente do PT.
Gleisi, que foi ministra-chefe da Casa Civil na gestão Dilma Rousseff, ainda criticou a condução do Executivo no combate aos efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus. Para ela, o governo precisa estudar punição aos bancos, que estariam "empoçando o crédito" e impedindo que os estímulos cheguem a empresas e cidadãos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 16/04/2026
Câmera corporal na farda
Casal morto por PM em Cariacica: câmeras corporais na farda continuam fazendo falta
Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados