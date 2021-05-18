Bolsonaro pediu ajuda ao Itamaraty para importar cloroquina, diz Ernesto Araújo

Ernesto Araújo durante depoimento à CPI da Covid Crédito: Edilson Rodrigues/ Agência Senado

Ernesto era questionado pelo relator Renan Calheiros (MDB-AL) sobre a mobilização dos postos diplomáticos para obter a importação da hidroxicloroquina, medicamento sem eficácia comprovada para o tratamento da Covid-19. O caso foi revelado pela Folha de S.Paulo.

O ex-chanceler, então, explicou que o estoque brasileiro estava baixo e que o medicamento é também importante para o tratamento de outras doenças. Ernesto foi então questionado de onde partiu o pedido para a importação. "No caso, o Ministério da Saúde foi quem nos pediu que procurasse viabilizar essa importação", respondeu.

Renan então perguntou se Ernesto havia discutido com outras autoridades a situação. "Não. Eu não me recordo não. Enfim, houve, claro, houve. Não foi exatamente um pedido para implementar esse pedido do Ministério da Saúde, mas o presidente da República, ele, em determinado momento, pediu que o Itamaraty viabilizasse um telefonema dele com o primeiro-ministro [da Índia]", disse o ex-chanceler.