O governador Renato Casagrande durante ato simbólico de vacinação dos professores do ES Crédito: Hélio Filho | Secom ES

"A CPI pode investigar recursos de transferências voluntárias, aquilo que foi repassado para enfrentar a pandemia. Mas está vindo pedido de tudo, questionamentos muito abrangentes, de recursos de transferências que são constitucionais e estão fora do escopo", explicou.

Your browser does not support the audio element. Casagrande diz que requerimentos da CPI da Covid excedem escopo da investigação

A Gazeta publicou uma reportagem mostrando que Recentemente,publicou uma reportagem mostrando que os requerimentos solicitavam um grande volume de informação aos Estados e municípios . Os pedidos incluíam desde cópias de investigações abertas por tribunais de Contas para apurar desvio ou mau uso de verba, até notas fiscais das despesas para enfrentamento à Covid-19.

O ofício foi encaminhado por meio do Fórum Nacional de Governadores e argumentava que os pedidos realizados aos Estados só podem ser feitos para assuntos de “fiscalização dos recursos da União repassados voluntariamente aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à pandemia da Covid-19”.

Junto ao texto, foram anexados dois pareceres elaborados pela Consultoria do Senado e pelo Colégio Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, que contestam o poder da comissão sobre Estados e municípios. A carta foi vista como uma reação dos governadores aos requerimentos já aprovados na CPI.

Casagrande afirmou que o objetivo do ofício não é prejudicar o trabalho dos senadores e que, pelo contrário, visa a facilitar a apuração. Segundo o governador, todos os requerimentos que foram enviados ao Espírito Santo estão sendo respondidos.

"Estamos respondendo tudo, não vamos negar respostas. Mas assinamos a carta até para orientar o trabalho da CPI. Porque é tanto documento que eles pedem, que não vão ter condição de analisar", avaliou.

Assinaram o texto os governadores: Renato Casagrande (ES), Ibaneis Rocha (DF), Gladson Cameli (AC), Waldez Góes (AP), Renan Filho (AL), Rui Costa (BA), Wellington Dias (PI), Ronaldo Caiado (GO), Flávio Dino (MA), Mauro Mendes (MT), Reinaldo Azambuja (MS), Helder Barbalho (PA), João Azevêdo (PB), Ratinho Júnior (PR), Paulo Câmara (PE), Cláudio Castro (RJ), Belivaldo Chagas (SE) e Mauro Carlesse (TO).

O QUE É A CPI DA COVID

Proposta pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), com o apoio de outros 31 parlamentares, a comissão foi criada inicialmente para apurar a conduta do governo federal na condução da pandemia de Covid-19 no Brasil, em especial a possível omissão da União nos lugares onde houve colapso do sistema de saúde, como foi o caso da falta de oxigênio em Manaus

Mas, após pressão da ala bolsonarista no Senado, o uso dos recursos federais repassados aos Estados e municípios foi incorporado à investigação. A CPI é composta por 11 integrantes, sendo quatro deles governistas ou próximos ao Palácio do Planalto.