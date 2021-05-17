Senador chama empresário Carlos Wizard para falar na CPI da Covid

O empresário Carlos Wizard deve ser convocado para falar na CPI da Covid. O pedido foi enviado pelo senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) nesta segunda-feira (17), de acordo com a assessoria do parlamentar.
O senador justifica o requerimento dizendo que o depoimento do empresário ajudaria a "esclarecer detalhes sobre um "Ministério paralelo da Saúde", responsável pelo aconselhamento extraoficial do governo federal com relação às medidas de enfrentamento da pandemia. Entre as sugestões de fora do Planalto estaria a utilização de medicamentos sem eficácia comprovada no tratamento da doença e o apoio a teorias como a da imunidade de rebanho.
Apoiador do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), Wizard foi nomeado para assumir um cargo no Ministério da Saúde no ano passado, mas saiu em meio a uma polêmica sobre a contagem das vítimas da doença. Ele é um entusiasta do uso de medicamentos sem eficácia comprovada, do chamado tratamento precoce.
Procurado por meio de sua assessoria de imprensa, o empresário não quis comentar.