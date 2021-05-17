Senador chama empresário Carlos Wizard para falar na CPI da Covid

O senador justifica o requerimento dizendo que o depoimento do empresário ajudaria a "esclarecer detalhes sobre um "Ministério paralelo da Saúde", responsável pelo aconselhamento extraoficial do governo federal com relação às medidas de enfrentamento da pandemia. Entre as sugestões de fora do Planalto estaria a utilização de medicamentos sem eficácia comprovada no tratamento da doença e o apoio a teorias como a da imunidade de rebanho.