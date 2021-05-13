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Ministro da Saúde

Eu me preocupo com CTI, CPI é problema do Parlamento, diz Queiroga

O colegiado da CPI debate uma possível reconvocação do ministro da Saúde; parlamentares ficaram insatisfeitos com o depoimento dado por ele na semana passada

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 18:16

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

13 mai 2021 às 18:16
Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga na CPI da Covid
Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga presta depoimento na CPI da Covid.  Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado
Enquanto a CPI da Covid no Senado debate uma possível reconvocação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ao colegiado, depois de diversos parlamentares terem ficado insatisfeitos com o depoimento dado por ele na semana passada, o médico disse nesta quinta-feira (13), que não se preocupa com a Comissão Parlamentar de Inquérito.
"Eu me preocupo com terapia intensiva, com CTI. CPI é problema do Parlamento. Eu já estive lá, já prestei esclarecimentos e estarei sempre à disposição do Congresso", disse Queiroga antes de reunião nesta tarde com o ministro da Economia, Paulo Guedes.
Queiroga esteve acompanhado dos professores da USP Fábio Jatene e Protásio Lemos da Luz. Segundo o ministro, o objetivo do encontro é elaborar um projeto de assistência para os pacientes pós-Covid.

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