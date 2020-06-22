Bolsonaro mudou Lei de Acesso à Informação após fraude de assessora de Flávio

Assessora que teria participado do esquema da rachadinha trabalhava para Flávio Bolsonaro na Alerj Crédito: Divulgação AlerjDivulgação Alerj

Após um requerimento feito pela reportagem do site UOL com base na Lei de Acesso à Informação (LAI) sobre dados dos registros de controle de ponto de uma ex-assessora do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), uma articulação do governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) restringiu por decreto a abrangência da lei, reduzindo a transparência sobre dados e documentos públicos.

No dia 10 de dezembro de 2018, a reportagem solicitou acesso às folhas de ponto de Luiza Souza Paes, uma das ex-assessoras de Flávio Bolsonaro citadas no relatório do antigo Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) hoje rebatizado como UIF (Unidade de Inteligência Financeira).

As investigações apontam que ela repassou R$ 155,7 mil para Queiroz mais de 76% de tudo que recebeu como assessora parlamentar. Ela é uma das pessoas investigadas por participação no suposto esquema de rachadinha no gabinete de Flávio quando funcionários devolvem parte de seus salários para um político.

Segundo as investigações do Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ), o servidor da Alerj Matheus Azeredo Coutinho entrou em contato com Luiza para alertar sobre o pedido. Os pontos não tinham sido preenchidos, forte indício de que a ex-assessora era, na verdade, uma funcionária fantasma.

Veja Também Como a prisão de Queiroz pode atingir Jair Bolsonaro

A adulteração foi concretizada na manhã de 24 de janeiro, mesma data em que um decreto foi publicado no Diário Oficial da União restringindo o acesso a informações por meio da LAI. De acordo com esse decreto  que foi revogado parcialmente um mês depois, um número muito maior de servidores públicos podia classificar documentos e dados como reservados, o que os colocaria sob um sigilo de cinco anos.

A medida valia apenas no âmbito federal e deu essa prerrogativa a mais de 2.000 pessoas incluindo ocupantes de cargos comissionados de livre indicação política. No entanto, abria brecha para que outros entes federativos e poderes adotassem providências similares.

Embora o decreto tenha sido assinado por Hamilton Mourão que exercia a Presidência durante a viagem de Bolsonaro ao Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, o próprio vice-presidente declarou à época que a medida foi avalizada por Bolsonaro. "Isso já vinha do governo anterior. O presidente Temer é que não assinou. O presidente Bolsonaro deu luz verde", disse Mourão.