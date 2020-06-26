Blogueiro bolsonarista é preso em inquérito de atos antidemocráticos

O mandado de prisão foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes Crédito: Pedro França/Agência Senado | Arquivo

O jornalista-ativista Oswaldo Eustáquio foi preso nesta sexta-feira (26) pela Polícia Federal, em Campo Grande (MS).

Ele já tinha sido alvo de uma ordem de busca e apreensão há duas semanas.

A PF argumentou no pedido de prisão que havia risco de fuga do investigado.