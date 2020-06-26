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Polícia Federal

Blogueiro bolsonarista é preso em inquérito de atos antidemocráticos

O mandado de prisão de  Oswaldo Eustáquio foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, no inquérito dos atos antidemocráticos

Publicado em 26 de Junho de 2020 às 15:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jun 2020 às 15:28
Busca da PF gera embate entre Senado e Supremo
O mandado de prisão foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes Crédito: Pedro França/Agência Senado | Arquivo
O jornalista-ativista Oswaldo Eustáquio foi preso nesta sexta-feira (26) pela Polícia Federal, em Campo Grande (MS).
O mandado de prisão foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, no inquérito dos atos antidemocráticos.
Ele já tinha sido alvo de uma ordem de busca e apreensão há duas semanas.
A PF argumentou no pedido de prisão que havia risco de fuga do investigado.
No inquérito, a Procuradoria-Geral da República disse ao Supremo que Eustáquio defendeu uma "ruptura institucional de maneira oblíqua". Ele é sócio da Target Journal Comunicação.
O blogueiro é próximo da ativista Sara Winter, líder de um grupo armado de extrema direita. Ela cumpre prisão domiciliar por ordem de Moraes.

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