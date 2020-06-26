PF faz operação contra hackers que acessaram dados pessoais de Bolsonaro

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (26) operação contra suspeitos de terem acessado e divulgado dados pessoais de Jair Bolsonaro e sua família.
Há mandados de busca e apreensão sendo cumpridos no Ceará e no Rio Grande do Sul.
A investigação suspeita de acesso ilícito a dados pessoais de mais de 200 mil servidores e autoridades, com invasão de sistemas de universidades federais, prefeituras e câmaras de vereadores municipais em diversos estados.
A suspeita é que o grupo cometeu crimes de invasão de dispositivo informático, corrupção de menores, estelionato, fraudes bancárias e organização criminosa.