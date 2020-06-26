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Investigação

PF faz operação contra hackers que acessaram dados pessoais de Bolsonaro

A investigação suspeita de acesso ilícito a dados pessoais de mais de 200 mil servidores e autoridades
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jun 2020 às 12:00

Publicado em 26 de Junho de 2020 às 12:00

Polícia Federal
Polícia Federal deflagrou operação contra suspeitos que cometeram crimes de invasão de dispositivo informático Crédito: Divulgação
A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (26) operação contra suspeitos de terem acessado e divulgado dados pessoais de Jair Bolsonaro e sua família.
Há mandados de busca e apreensão sendo cumpridos no Ceará e no Rio Grande do Sul.
A investigação suspeita de acesso ilícito a dados pessoais de mais de 200 mil servidores e autoridades, com invasão de sistemas de universidades federais, prefeituras e câmaras de vereadores municipais em diversos estados.
A suspeita é que o grupo cometeu crimes de invasão de dispositivo informático, corrupção de menores, estelionato, fraudes bancárias e organização criminosa.

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