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Destino ao Pará

Barco com cerca de 60 pessoas naufraga no Sul do Amapá

OS corpos de três mulheres foram encontrados. Há cerca de 20 desaparecidos

Publicado em 29 de Fevereiro de 2020 às 15:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 fev 2020 às 15:40
Navio Anna Karoline III naufragou no Amapá Crédito: Redes Sociais
Um barco de médio porte naufragou neste sábado (29) na região Sul do Amapá, na boca do Rio Jari. A embarcação, batizada de Anna Karoline 3, transportava cerca de 60 pessoas que saíram da localidade do Porto do Grego, no município de Santana (AP), com destino à Santarém (PA). Segundo o G1, há cerca de 20 desaparecidos e os corpos de três mulheres foram encontrados. Elas ainda não foram identificadas.
Em nota, a Capitania disse que o barco naufragou na madrugada deste sábado. Segundo o comandante da embarcação, o acidente aconteceu após um forte vento, que fez com que muitos passageiros caissem na água. Uma balsa que passava pelo local auxiliou no resgate.
" Após tomar conhecimento do ocorrido, a Capitania dos Portos enviou imediatamente uma Equipe de Busca e Salvamento para o local do naufrágio a fim de realizar buscas aos desaparecidos. Foi instaurado um inquérito para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente", diz a nota.
O governo do estado disse que está auxiliando a Marinha no resgate às vítimas. Um helicóptero e um avião do Grupamento Tático Aéreo (GTA), unidade de resgate do governo do estado, se deslocaram para a região do naufrágio. O governo disse ainda que uma base será montada para o auxílio às vítimas. As buscas foram encerradas às 19h30 de sábado e serão retomadas na manhã deste domingo (01).
Com informações da Agência Brasil

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