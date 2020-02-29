Motorista é arremessado de caminhão e fica ferido em acidente no ES

Um caminhoneiro de 44 anos ficou ferido, na tarde desta sexta-feira (28), após ser arremessado do caminhão na ES-315, em Boa Esperança, na região Noroeste do Espírito Santo.
De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu próximo ao distrito de Sobradinho, o motorista teria perdido o controle do veículo e saído da pista, com o impacto da batida ele foi arremessado para fora do caminhão.
Segundo a polícia, o condutor foi socorrido por pessoas que passavam pela rodovia e encaminhado ao hospital da cidade com ferimentos. Mais tarde ele precisou ser transferido para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus. O estado de saúde não foi informado.