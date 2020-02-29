Motorista é arremessado de caminhão e fica ferido em acidente no ES

Motorista é arremessado para fora de caminhão e fica ferido em acidente em Boa Esperança Crédito: Internauta

Um caminhoneiro de 44 anos ficou ferido, na tarde desta sexta-feira (28), após ser arremessado do caminhão na ES-315, em Boa Esperança, na região Noroeste do Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu próximo ao distrito de Sobradinho, o motorista teria perdido o controle do veículo e saído da pista, com o impacto da batida ele foi arremessado para fora do caminhão.