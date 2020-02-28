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Norte do ES

Acidente entre carretas e carros deixa feridos na BR 101 em Linhares

Segundo a PRF, todos os cinco feridos estavam em um dos carros, o condutor desviou para evitar a colisão com as carretas

Publicado em 28 de Fevereiro de 2020 às 20:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2020 às 20:08
Carreta carregada com produtos químicos estava envolvida no acidente  Crédito: Leitor
Cinco pessoas ficaram feridas em um acidente na BR 101 em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (28). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a ocorrência envolveu duas carretas e dois veículos de passeio no km 154, todos os feridos estavam em um dos carros.
Segundo a PRF, uma carreta carregada com carvão mineral perdeu o controle e invadiu a contramão atingindo a lateral de uma outra carreta que transportava produtos químicos.Dois veículo que vinham logo atrás acabaram se envolvendo no acidente.
Uma das carretas também saiu da pista Crédito: Acidente BR 101, em Linhares
O condutor de um dos carros teve que ir para fora da pista para não bater de frente nas carretas, os cinco ocupantes desse carro ficaram feridos, eles foram resgatados e encaminhados para hospitais da região.  O estado de saúde deles não foi informado. Os ocupantes dos outros veículos não tiveram ferimentos. 

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A Eco 101, concessionária responsável pelo trecho, informou que após o acidente o trânsito precisou seguir por desvio em ambos sentido da rodovia. O trânsito  segue lento no local.

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