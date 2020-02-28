Motociclista morre em acidente na Rodovia Norte Sul, na Serra

Um motociclista morreu após colidir contra um poste, na Rodovia Norte Sul, na Serra. O acidente foi por volta das 17h30 e, segundo informações da Polícia Militar, o carona foi resgatado com vida e levado para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, também na Serra.
A perícia da Polícia Civil esteve no local do acidente e, segundo informações preliminares, há vestígios na pista que indicam que o piloto tenha perdido o controle da moto antes da colisão. A vítima foi identificada como Cleiciano Justino de Jesus Cruz, de 21 anos.
O acidente fatal ocorreu na altura do bairro Barcelona, próximo a uma estação de tratamento de água da Cesan, sentido Porto Canoa.