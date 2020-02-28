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Trânsito lento

Ônibus quebrado congestiona trânsito na Avenida Maruípe em Vitória

De acordo com as primeiras informações da Guarda Municipal de Vitória, a ocorrência interdita apenas uma via

Publicado em 28 de Fevereiro de 2020 às 18:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2020 às 18:06
Ônibus quebrado congestiona trânsito na Avenida Maruípe Crédito: Internauta
Um ônibus com o eixo quebrado deixa o trânsito lento na Avenida Maruípe, no cruzamento com a Rodovia Serafim Derenzi, no início da noite desta sexta-feira (28). De acordo com as primeiras informações da Guarda Municipal de Vitória,  que foi notificada da ocorrência às 17h14, o ônibus quebrado interdita uma via e compromete o fluxo de carros na região.
Ainda segundo a Guarda, a ocorrência causou um "efeito borboleta", gerando um fluxo lento de veículos na região. A passagem de veículos de grande porte foi desviada por trás do supermercado Schowambach, na contramão. Já os veículos de pequeno porte seguem pela via que não está interditada na Avenida Maruípe, orientados por funcionários da Guarda.
Segundo o passageiro Fagner Araújo, que estava no ônibus da linha 331, uma das rodas se desprendeu do veículo em movimento quando passava pelo Batalhão da Polícia Militar. Ele ainda ressalta que o ônibus estava em velocidade reduzida e em local plano, por isso os passageiros e o veículo não tiveram problemas maiores
"Foi um susto, mas imagine se fosse em uma ladeira, com certeza seria pior. Assim que aconteceu, o motorista desceu e todos os passageiros ficaram esperando outros ônibus", detalhou.

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