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Sem impacto no trânsito

Antigo acesso à Rio Branco pela Leitão da Silva passa por obras em Vitória

Área que atualmente está isolada e era utilizada como estacionamento ganhará novas galerias e melhoramento da via. Obra é tocada pelo DER-ES e tem previsão de conclusão para o segundo semestre deste ano

Publicado em 28 de Fevereiro de 2020 às 15:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2020 às 15:31
O antigo acesso à Avenida Rio Branco pela Leitão da Silva está bloqueado há quase dois anos Crédito: Fernando Madeira
Desde que a reforma da Avenida Leitão da Silva foi concluída no início de dezembro de 2019, o acesso da mesma para a Avenida Rio Branco passou a ser feito por uma nova via construída dentro do terreno da Escola Estadual Desembargador Carlos Xavier Paes Barreto.

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O trecho que antes fazia a ligação dessas vias da capital foi fechado e a área que se estende entre o antigo cruzamento (em frente ao Instituto federal do Espírito Santo) até a rotatória com a Rua Elias Tomasi Sobrinho passou a ser utilizada como estacionamento.
Quem tinha nesse espaço uma alternativa para estacionar na região, contudo, se viu forçado a buscar uma nova alternativa. Isso porque nos últimos dias o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES) iniciou uma obra de melhoria nesse trecho, contudo não será reaberto o acesso entre as duas vias no local. A intervenção é a última etapa da reforma da Avenida Leitão da Silva.
Em nota, o DER-ES explicou que se trata de nova obra na Avenida Rio Branco e que está em fase de trabalhos iniciais. A área de competência do DER na Avenida é do ponto inicial, na altura do Supermercado Carone, e estende-se em aproximadamente 200 metros. O trecho restante é de competência da Prefeitura de Vitória.
O antigo trecho da avenida passou a ser utilizado como estacionamento na região Crédito: Fernando Madeira
Entre as intervenções programadas para o local, estão a recomposição de galerias e também será refeito o trecho de via pública. Ainda de acordo com o DER, o prazo de conclusão da mesma é para o segundo semestre deste ano. O órgão, contudo, não especificou uma previsão de data.
Vale ressaltar que a intervenção não afeta o fluxo nem tem impacto direto no trânsito da região, visto que a área está isolada e não há circulação de veículos.
Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Vitória informa que está em constante diálogo com o DER e trabalhando os projetos em conjunto. Para a avenida Rio Branco está sendo estudado um projeto que prevê implantação de uma ciclovia no canteiro central, no trecho de Santa Lúcia. O projeto está sendo finalizado e seguirá para revisão do orçamento e licitação. A previsão é de concluir até o final do ano.

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