Nova rua vai ligar as avenidas Leitão da Silva e Rio Branco

Obra ampliará Avenida Leitão da Silva Crédito: Vitor Jubini

Mais uma etapa de obras na Avenida Leitão da Silva, em Vitória, começou a ser executada na última semana e traz, como intervenção, a criação de uma rua que vai ligar a via à Rio Branco, em Santa Lúcia, até o final do ano. A nova rua será implantada no terreno da Escola Estadual Desembargador Carlos Xavier Paes Barreto.

A via, que terá menos de 100 metros, vai mudar a dinâmica do trânsito na região, estabelecendo um sistema binário, ou seja, duas ruas distintas vão ter tráfego em sentidos opostos.

Na passagem, que ainda não tem nome, os motoristas seguirão no sentido Leitão da Silva-Rio Branco. Já a Rua Misael Pedreira da Silva, hoje em mão dupla, terá um trecho  a partir da rotatória no cruzamento com a Rua Elias Tomasi Sobrinho  de mão única em direção à Leitão da Silva.

Essa nova via é fundamental para melhorar a mobilidade porque, ao criar um binário no local, vai reduzir engarrafamentos, melhorar a fluidez no trânsito e diminuir o tempo de deslocamento das pessoas, aponta Enio Bergoli, diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES), órgão responsável pela execução das obras.

O acesso à rua poderá ser feito por motoristas que seguem da Avenida César Hilal para a Avenida Maruípe. No sentido contrário, haverá um recuo na Leitão da Silva e semáforo para fazer a travessia da pista.

Nessas intervenções, a Rua Elias Tomasi Sobrinho também vai se tornar mão única, no sentido Avenida Rio Branco, para desafogar o trânsito no local, que é bastante intenso em razão do funcionamento de uma escola.

A implantação da via e as alterações de sentido no tráfego vão melhorar o fluxo de veículos, o que facilitará o dia a dia das pessoas, sustenta Bergoli.

Essa obra, acrescenta o diretor do DER, se soma a outras que estão sendo realizadas na região, além da Leitão da Silva. A avenida tem dois quilômetros de extensão, mas o investimento ocorre em mais de cinco quilômetros, em várias ruas, reforça.