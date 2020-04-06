Após toque de recolher de duas semanas, Campo Grande reabre comércio

Coronavírus (covid-19) Crédito: Freepik

Após instituir toque de recolher aos moradores durante duas semanas, a prefeitura de Campo Grande (MS) decidiu reabrir a maior parte do comércio e estabelecimentos de serviços local a partir desta segunda-feira (6). As repartições públicas municipais também serão reabertas.

Seguindo algumas regras preventivas ao novo coronavírus, quase todas as atividades podem retomar o trabalho, mas ainda estão suspensos alguns setores específicos, como escolas, feiras, shoppings, galerias de lojas e casas noturnas.

Independentemente da atividade, locais de atendimento ao público funcionarão com 30% da capacidade. A prefeitura também exigiu a demarcação de distanciamento mínimo de 1,5 metro em filas. Máquinas de pagamento deverão ser higienizadas após cada uso.

Segundo a prefeitura, uma força-tarefa de 470 servidores está nas ruas a partir desta segunda-feira para fiscalizar o cumprimento das regras.

Outros serviços, como lojas de material de construção, lotéricas, agências bancárias, setor industrial e a construção civil foram autorizados a funcionar ainda na semana passada.

Apesar da liberação, a prefeitura também recomendou que o comércio e o setor de serviços restrinjam o horário de funcionamento das 9h às 16h30. Deve haver ainda controle de acesso às lojas para evitar aglomerações e os clientes não poderão provar peças de vestuário.

A recomendação é que funcionários que utilizam transporte coletivo utilizem máscaras de proteção na ida e volta do trabalho. Devem ser ajustados horários diferenciados de entrada e saída de empregados para reduzir o número de pessoas circulando e utilizando ônibus ao mesmo tempo.

Para atender o aumento de fluxo de usuários, o transporte coletivo da cidade terá a frota ampliada de 33 para 250 ônibus, com circulação entre 5h e 21h30. Todos os usuários terão de viajar sentados e os veículos deverão transitar com as janelas abertas.

Os cartões de gratuidade de ônibus para idosos e estudantes e o transporte individual de passageiros por mototáxi continuam suspensos na cidade.

Na prefeitura da capital de Mato Grosso do Sul havia instituído toque de recolher para seus moradores, válido até este domingo (5). A não ser de forma justificada e entre os trabalhadores de serviços essenciais, ninguém podia transitar na rua entre 22h e 5h.