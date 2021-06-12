Após motociata, Bolsonaro cita Deus, enaltece a PM e defende a cloroquina

Presidente Jair Bolsonaro (sem partido) participa de passeio motociclístico ao lado de apoiadores Crédito: SUAMY BEYDOUN/ ESTADÃO CONTEÚDO

Em discurso no Ibirapuera em São Paulo diante de milhares de apoiadores que participaram de uma motociata neste sábado (12), o presidente Jair Bolsonaro voltou a atacar as políticas de isolamento e disse comandar um governo que acredita em Deus, é leal à população e que respeita os militares.

Bolsonaro também rasgou elogios aos policiais militares paulistas que trabalharam no evento. "Estaremos juntos aconteça ou que aconteça", disse o presidente, em clara provocação ao governador João Doria (PSDB) , seu adversário político e chefe da PM do estado.

TRATAMENTO PRECOCE

Ainda sobre a pandemia, disse que nunca mandou fechar as igrejas. E citou de novo que atua dentro das "quatro linhas da Constituição". E voltou a falar em supernotificação de mortes por coronavírus, o que já lhe rendeu um desmentido nesta semana pelo TCU (Tribunal de Contas da União)

USO DE MÁSCARAS

O uso de máscaras entres os apoiadores de Bolsonaro que compareceram ao Ibirapuera nesta tarde foi maior do que entre os motociclistas que se reuniram pela manhã para a motociata, onde a máscara era um item quase inexistente.

No Ibirapuera, uma parcela significativa não usava, e parte utilizava incorretamente, sem proteger o nariz. Entre os que estavam de máscara, eram raras as de PFF2, mais seguras. A reportagem viu apenas algumas pessoas com este tipo de máscara.

Os apoiadores acompanharam o discurso do presidente na praça do Monumento às Bandeiras. Cerca de metade da praça estava ocupada. Muitos dos presentes utilizavam camisetas do Brasil e bandeiras e camisetas de apoio ao presidente.

No discurso, todo de improviso, presidente prometeu de novo liberar motociclistas de pedágios em novas concessões de rodovias e voltou a falar sobre a trajetória que o levou ao Palácio do Planalto em 2018, inclusive da facada em Juiz de Fora.

Bolsonaro disse que montou um time técnico no ministério que trabalha por todos os estados do país.

Presidente Jair Bolsonaro (sem partido) participa de passeio motociclístico ao lado de apoiadores Crédito: ETTORE CHIEREGUINI/ ESTADÃO CONTEÚDO

MINISTROS

Bolsonaro estava ao lado dos ministros Ricardo Salles (Meio Ambiente) e Tarcísio Gomes de Freitas (Infraestrutura), ambos sem máscara. Bolsonaro tem incentivado Tarcísio a se lançar candidato ao Governo de São Paulo em 2022. Apoiadores responderam com gritos de "governador, governador".

Antes da fala do presidente, organizadores em um caminhão de som puxaram orações e gritos de 'mito' e palavras de ordem contra o STF (Supremo Tribunal Federal)

Com o presidente à frente, sem máscara, a manifestação intitulada "Acelera para Cristo" começou às 10h, na região de Santana, zona norte da capital, e terminou no obelisco do Ibirapuera, às 13h30. O trajeto, que incluiu um bate-volta a Jundiaí, foi de cerca de 130 km.

O presidente chegou de carro cerca de 15 minutos antes, cumprimentou diversos apoiadores e causou aglomeração. Antes de partir, foi levantado e cumprimentou apoiadores do alto. Eram tantas motos que as últimas delas só conseguiram deixar a concentração quase uma hora após o início da motociata.