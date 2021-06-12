Governo de SP multa Bolsonaro por não usar máscara em manifestação

Presidente Jair Bolsonaro participa de passeio motociclístico ao lado de apoiadores Crédito: ETTORE CHIEREGUINI/ ESTADÃO CONTEÚDO

O valor da autuação é de R$ 552,71. governo de São Paulo divulgou nota há pouco informando que equipes da Saúde e Segurança Pública autuaram o presidente Jair Bolsonaro por ser flagrado sem máscara durante a manifestação que realiza nesse sábado na capital.

Tarcísio Gomes, também foram autuados. O deputado federal Eduardo Bolsonaro e o ministro da Infraestrutura,, também foram autuados.

O governo enviou às autoridades um documento que "pontua a necessidade da manutenção das medidas preventivas já conhecidas e preconizadas pelas autoridades sanitárias internacionais, como uso de máscara e distanciamento". O uso de máscaras é obrigatório no Estado de São Paulo desde maio de 2020.

Presidente Jair Bolsonaro participa de passeio motociclístico ao lado de apoiadores Crédito: SUAMY BEYDOUN/ ESTADÃO CONTEÚDO

O governo também divulgou o balanço de ações da Vigilância Sanitária Estadual na pandemia. Desde 1º de julho de 2020 até 31 de maio de 2021, foram feitas 312.444 inspeções e 7.340 autuações por diversas infrações às normas de prevenção da covid-19.