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"Motociata"

Governo de SP multa Bolsonaro por não usar máscara em manifestação

O valor da autuação é de R$ 552,71.  O deputado federal Eduardo Bolsonaro e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, também foram autuados.
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

12 jun 2021 às 13:53

Publicado em 12 de Junho de 2021 às 13:53

Presidente Jair Bolsonaro (sem partido) participa de passeio motociclístico ao lado de apoiadores intitulado
Presidente Jair Bolsonaro participa de passeio motociclístico ao lado de apoiadores Crédito: ETTORE CHIEREGUINI/ ESTADÃO CONTEÚDO
governo de São Paulo divulgou nota há pouco informando que equipes da Saúde e Segurança Pública autuaram o presidente Jair Bolsonaro por ser flagrado sem máscara durante a manifestação que realiza nesse sábado na capital. O valor da autuação é de R$ 552,71.
O deputado federal Eduardo Bolsonaro e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, também foram autuados.
Bolsonaro participa de 'motociata' que partiu da zona norte de São Paulo mais cedo e seguiu para a cidade de Jundiaí. O ato deve ser encerrado no Parque do Ibirapuera, na capital.
O governo enviou às autoridades um documento que "pontua a necessidade da manutenção das medidas preventivas já conhecidas e preconizadas pelas autoridades sanitárias internacionais, como uso de máscara e distanciamento". O uso de máscaras é obrigatório no Estado de São Paulo desde maio de 2020.
Presidente Jair Bolsonaro (sem partido) participa de passeio motociclístico ao lado de apoiadores intitulado
Presidente Jair Bolsonaro participa de passeio motociclístico ao lado de apoiadores Crédito: SUAMY BEYDOUN/ ESTADÃO CONTEÚDO
O governo também divulgou o balanço de ações da Vigilância Sanitária Estadual na pandemia. Desde 1º de julho de 2020 até 31 de maio de 2021, foram feitas 312.444 inspeções e 7.340 autuações por diversas infrações às normas de prevenção da covid-19.
As autuações com base no Código Sanitário a estabelecimentos por descumprimento das regras preveem multa de até R$ 290 mil. Pela falta do uso de máscara, a multa é de R$ 5.294,38 por estabelecimento, por infrator. Transeuntes em espaços coletivos também podem ser multados em R$ 552,71 pelo não uso da proteção facial.

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