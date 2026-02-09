Home
>
Brasil
>
Anvisa emite alerta para risco de pancreatite associada a canetas emagrecedoras

Anvisa emite alerta para risco de pancreatite associada a canetas emagrecedoras

Emitido nesta segunda-feira (9), o alerta ocorre após a própria agência notificar seis mortes associadas aos medicamentos antagonistas do receptor GLP-1, usados para tratar diabetes

LUIS EDUARDO DE SOUSA

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 16:37

Canetas emagrecedoras
Canetas emagrecedoras Crédito: Shutterstock

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) emitiu um alerta para os riscos de pancreatite decorrentes do uso de canetas emagrecedoras. Emitido nesta segunda-feira (9), o alerta ocorre após a própria agência notificar seis mortes associadas aos medicamentos antagonistas do receptor GLP-1, usados para tratar diabetes e popularizados a partir de seus benefícios no combate à obesidade.

Recomendado para você

Juliana Faustino Bassetto e o esposo participavam de uma aula de natação na C4 GYN quando perceberam que a água da piscina apresentava aspecto e gosto estranhos

Mulher morre após nadar e reclamar de gosto ruim da água em piscina em SP

Alana Anísio Rosa, 20, está internada em estado grave, em coma induzido; Luiz Felipe Sampaio, 22, chegou a fugir do local do crime, mas foi preso em seguida

Jovem é ferida com 15 facadas após negar pedido de namoro no RJ

Emitido nesta segunda-feira (9), o alerta ocorre após a própria agência notificar seis mortes associadas aos medicamentos antagonistas do receptor GLP-1, usados para tratar diabetes

Anvisa emite alerta para risco de pancreatite associada a canetas emagrecedoras

Segundo a agência, de 2020 até 7 de dezembro de 2025, foram notificados 145 casos suspeitos de eventos adversos com o uso desses medicamentos, dos quais seis resultaram em morte. Apesar do alerta, a agência afirma que os benefícios terapêuticos das substâncias ainda superam os efeitos adversos, de acordo com os usos aprovados na bula.

A Elly Lilly disse, em nota, que a bula de Mounjaro (tirzepatida) adverte que a inflamação do pâncreas (pancreatite aguda) é uma reação adversa incomum e aconselha os pacientes a conversarem com seu médico para obter mais informações sobre os sintomas de pancreatite e informar o médico e interromper o tratamento em caso de suspeita de pancreatite durante o tratamento com Mounjaro. A Novo Nordisk afirmou em comunicado que "embora o risco já conste nas bulas aprovadas no Brasil, as notificações têm aumentado no cenário internacional e nacional, o que exige reforço das orientações de segurança".

A autoridade sanitária afirma, no texto, que o monitoramento é motivado pelo risco de eventos adversos graves, como pancreatite aguda, que podem incluir formas necrotizantes e fatais. Não houve, contudo, mudança na relação de risco e eficácia dos remédios. "Ou seja, os benefícios terapêuticos ainda superam os efeitos adversos, de acordo com as indicações e modos de uso aprovados e constantes da bula".

No comunicado, a Anvisa também citou a quantidade de casos do Reino Unido. A MHRA, agência reguladora de medicamentos (tal qual a Anvisa no Brasil) emitiu alerta similar em janeiro. A agência britânica recebeu quase 1.300 notificações da condição associada aos medicamentos entre 2007 e outubro de 2025. Os registros incluem 19 mortes e 24 casos de pancreatite necrosante, forma em que há morte de tecido pancreático.

Leia mais

Imagem - PF mira estudante de medicina que vendia canetas emagrecedoras ilegais

PF mira estudante de medicina que vendia canetas emagrecedoras ilegais

Imagem - Reino Unido alerta para pancreatite aguda e mortes associadas a canetas emagrecedoras

Reino Unido alerta para pancreatite aguda e mortes associadas a canetas emagrecedoras

Imagem - Pessoas que param de usar canetas emagrecedoras ganham peso quatro vezes mais rápido do que as que fazem dieta, diz estudo

Pessoas que param de usar canetas emagrecedoras ganham peso quatro vezes mais rápido do que as que fazem dieta, diz estudo

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais