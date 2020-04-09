ANS aprova liberar R$ 14,6 bi de reserva técnica para operadoras

A ANS aprovou uma proposta para liberar cerca de R$ 14,6 bilhões de uma reserva técnica das operadoras Crédito: Arquivo/A Gazeta

A diretoria da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aprovou nesta quarta-feira (8) uma proposta para liberar cerca de R$ 14,6 bilhões de uma reserva técnica das operadoras para serem usados no pagamento a prestadores de serviços durante o enfrentamento ao novo coronavírus

A liberação contudo depende da assinatura de um termo de compromisso que deve prever a concessão de maior prazo para rescisão de segurados inadimplentes. Atualmente, as operadoras podem encerrar os contratos após dois meses sem pagamento.

As condicionantes para a liberação desta reserva, contudo, ainda não foram aprovadas pela diretoria da ANS. A proposta foi enviada ao setor jurídico da agência e será analisado pelo colegiado quando a avaliação legal for finalizada.