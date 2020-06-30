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Decisão

Alexandre de Moraes abre sigilo e prorroga prisão de jornalista bolsonarista

O ministro do STF também deferiu pedido para que o jornalista Oswaldo Eustáquio fique em cela destinada a detentos que podem sofrer represálias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2020 às 12:57

Publicado em 30 de Junho de 2020 às 12:57

Ministro Alexandre de Moraes
O ministro Alexandre de Moraes autorizou a prisão do jornalista bolsonarista Oswaldo Eustáquio na sexta-feira (26) Crédito: Carlos Alves Moura 
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou a prorrogação da prisão temporária do jornalista-ativista Oswaldo Eustáquio por até mais cinco dias após pedido da Polícia Federal e do Ministério Público Federal (MPF).
Em sua decisão, Moraes também deferiu pedido para que Eustáquio fique em cela destinada a detentos que podem sofrer represálias ou na carceragem da Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal no Distrito Federal.
Moraes autorizou a prisão do jornalista bolsonarista na sexta-feira (26), no âmbito do inquérito dos atos antidemocráticos. Ele estava em Campo Grande (MS). A PF argumentou, no pedido de prisão, que havia risco de fuga do investigado.

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No inquérito, a Procuradoria-Geral da República disse ao Supremo que Eustáquio defendeu uma "ruptura institucional de maneira oblíqua". Ele é sócio da Target Journal Comunicação.
O jornalista é próximo da ativista Sara Winter, líder de um grupo armado de extrema direita. Ela cumpre prisão domiciliar por ordem de Moraes.

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