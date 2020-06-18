Alexandre de Moraes: incitar estupro de filhas de ministros do STF é crime

Ministro do STF Alexandre de Moraes Crédito: Nelson Jr./SCO/STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes aproveitou sua fala na sessão desta quarta-feira (17) para diferenciar o que é liberdade de expressão do que é crime e ameaça em rede social. Segundo disse o ministro, a Constituição não permite que criminosos se escondam sobre o manto da liberdade de expressão.

Na sessão, ele leu algumas ameaças recebidas pelos integrantes da Corte. Ao citar uma delas, ele precisou esclarecer que incitar estupro contra as filhas dos ministros não é o mesmo que exercer liberdade de expressão, mas sim um crime.

"'Que estuprem e matem as filhas dos ordinários ministros do Supremo Tribunal Federal.' Em nenhum lugar do mundo isso é liberdade de expressão. Isso é bandidagem. Isso é criminalidade. Uma advogada do Rio Grande do Sul [que seria a autora da ameaça] incitando violência sexual contra filhas de ministros do Supremo Tribunal Federal" Alexandre de Moraes - ministro do STF

Your browser does not support the video tag.

Ele prosseguiu com outro exemplo de ameaça. " 'Se acabarem com a prisão em segunda instância só nos resta jogar combustível e tocar fogo no plenário do Supremo Tribunal Federal com ministros barbies dentro.' Aonde está aqui a liberdade de expressão?", questiona o ministro.

As falas de Moraes foram registradas em seu voto pela continuidade e legalidade do inquérito das fake news. Nesta quarta-feira (17), a Corte formou maioria de votos favoráveis ao prosseguimento inquérito , aberto no ano passado por iniciativa do próprio tribunal, a fim de apurar a disseminação de informações falsas e ameaças a ministros. Oito dos 11 ministros já votaram a favor da validade do procedimento. O principal argumento das pessoas que contestam o inquérito das fake news é que ele vai contra a liberdade de expressão, presente na Constituição nacional.

"A Constituição não permite que criminosos se escondam sobre o manto da liberdade de expressão utilizando esse direito como verdadeiro escudo protetivo para a prática de discursos de ódio, discursos antidemocráticos, ameaças, agressões, para a prática de infrações penais e toda sorte de atividades ilícitas", acrescentou o ministro.

Não é isso que a constituição consagra. Liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Liberdade de expressão não é liberdade de destruição da democracia, das instituições e da honra alheia, conclui Alexandre de Moraes em seu voto.

VOTAÇÃO

Oito dos 11 ministros já votaram a favor da validade do inquérito. Faltam os votos de Marco Aurélio Mello, Celso de Mello e Dias Toffoli. O julgamento será retomado na sessão desta quinta (18).

Veja Também Supremo forma maioria a favor do prosseguimento do inquérito das fake news

O julgamento, que tem como origem uma ação da Rede Sustentabilidade, teve início na semana passada, quando Fachin proferiu seu voto. São suspeitos de integrar o esquema de fakenews deputados, empresários e blogueiros ligados ao presidente Jair Bolsonaro, que foram alvo de operação policial.