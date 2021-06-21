Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Agência de Comunicação do governo vai ao STF contra quebra de sigilo
Governo Bolsonaro

Agência de Comunicação do governo vai ao STF contra quebra de sigilo

O documento aponta suposto "abuso de poder" e "vício de legalidade" em razão de a quebra dos sigilos ter sido decretada, na CPI, em relação a dados entre janeiro de 2019 até maio de 2021
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

21 jun 2021 às 14:49

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 14:49

Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia (CPIPANDEMIA) realiza audiência pública interativa para ouvir o depoimento de especialistas convidados a respeito de aspectos técnicos da Covid-19.
Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia (CPIPANDEMIA) realiza audiência pública interativa para ouvir o depoimento de especialistas convidados a respeito de aspectos técnicos da Covid-19. Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado
A agência Calia, empresa contratada pela Secretaria de Comunicação do governo federal para realizar campanhas de publicidade, acionou o Supremo Tribunal Federal contra a quebra de seus sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático na CPI da Covid. Em mandado de segurança impetrado na corte neste domingo (20), a empresa que realizou uma campanha com o tema 'covid-19 - cuidado precoce' para o governo Jair Bolsonaro alega que o acesso a dados disponibilizados em portais de transparência é suficiente para que a comissão instalada no Senado investigue se houve envolvimento da agência 'no disparo em massa de publicidade de medicamento ineficiente ao tratamento da Covid-19'.
"A natureza pública do contrato (fechado com o governo federal), por si só, evidencia a desnecessidade de quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático, e de entrega de demais contratos firmados pela empresa, pois, para o objeto pretendido pela CPI (identificar os pagamentos feitos pela União em defesa de tratamento precoce) não há sigilo oponível", argumentam os advogados da empresa no mandado de segurança apresentado ao STF.
O documento aponta suposto 'abuso de poder' e 'vício de legalidade' em razão de a quebra dos sigilos ter sido decretada em relação a dados entre janeiro de 2019 até maio de 2021. "É imprescindível observar que a medida, caso efetivada, ocasionará não somente a exposição de dados que não tem qualquer relação com a temática a ser debatida na CPI, mas também ensejará a exposição de dados de outros clientes da agência, de dados de clientes privados, fato que causará enorme e desnecessário constrangimento aos terceiros que não têm qualquer relação com as investigações", sustenta a agência.

Veja Também

CPI mostra que não existe lei coerente e ensina criancinhas a mentir

Nise Yamaguchi processa senadores de CPI da Covid por danos morais

CPI afirma que culpados pelas 500 mil mortes serão punidos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Jair Bolsonaro governo federal CPI da Covid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Confira simpatia poderosa com canela para ter mais coragem na vida
Imagem de destaque
Criança é resgatada na França após ficar trancada em van desde 2024
Imagem de destaque
Homem é executado em pizzaria lotada em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados