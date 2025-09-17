Poucos lugares no Brasil têm tanto a celebrar – e a revelar aos próprios moradores – quanto o Espírito Santo. Em muitas rodas de conversa, ainda ouço o espanto quando são citados pontos positivos do nosso Estado. E, de fato, é preciso que todos nós, capixabas, saibamos: vivemos em um dos estados mais eficientes, equilibrados e promissores do país.



Em 2025, lideramos pelo quarto ano consecutivo o ranking nacional de equilíbrio fiscal, investindo proporcionalmente mais que qualquer outro Estado e mantendo, por 14 anos seguidos, a Nota A na Capacidade de Pagamento (Capag) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Com a nova classificação, alcançamos pela segunda vez a Nota A+, somando solidez fiscal e excelência nas informações contábeis.

Somos referência internacional com o Fundo Soberano do Espírito Santo (Funses), eleito o melhor da América Latina e 3º do mundo, garantindo recursos para o futuro a partir das receitas do petróleo. Também nos destacamos em segurança jurídica, transparência e ambiente de negócios.

Isso se reflete no nosso desempenho na exportação de commodities como petróleo, gás natural, café e pelotas de minério de ferro – segmento em que nos destacamos como o maior produtor e exportador global – além do setor de rochas ornamentais, que é vitrine mundial.

Nossa produção de celulose, a importação de vinhos e os setores atacadista e moveleiro se mantêm fortes, gerando empregos e movimentando a economia. Lideramos a produção nacional e a exportação de café conilon, mamão, gengibre, inhame e pimenta-do-reino. Destacam-se também a produção de cacau, ovos, abacaxi, coco, morango e outros produtos da agricultura e fruticultura.

O Espírito Santo é ainda o principal importador de veículos e aeronaves do país. Em 2024, movimentamos US$ 1,7 bilhão em aeronaves – 70% do total nacional. Nossos portos e aeroportos avançam com concessões e novos empreendimentos, como o Porto da Imetame (Aracruz) e o futuro porto de Presidente Kennedy, ampliando nossa vocação logística.

No transporte aéreo, o novo aeroporto de Vitória, após a concessão, já apresenta melhor estrutura e conforto aos passageiros. O aeroporto de Linhares passou por ampla reforma e se consolida como vetor de desenvolvimento regional. E em Cachoeiro de Itapemirim, as obras no aeroporto visam estimular o turismo de negócios e fortalecer o setor de rochas ornamentais.

Palácio Anchieta, Vitória. Crédito: Ricardo Medeiros

Entre 2017 e 2024, a arrecadação de ICMS cresceu 107% – de R$ 9,26 bilhões para R$ 19,15 bilhões – o maior aumento proporcional do Sudeste. Para efeito comparativo, São Paulo cresceu 62%, Minas Gerais, 56%, e o Rio de Janeiro, 38%, no mesmo período. Em termos per capita, nosso Estado superou inclusive São Paulo. Esses resultados refletem o trabalho técnico dos auditores fiscais da Receita Estadual e a eficiência da gestão tributária.

Na segurança pública, políticas integradas e tecnologia têm reduzido a criminalidade. Na educação, indicadores avançam. Ainda há desafios: reduzir desigualdades, ampliar infraestrutura, modernizar rodovias, fortalecer o turismo e investir na transição energética são exemplos do que o Estado precisa continuar a evoluir.

No entanto, há muito a nos orgulhar. Essas conquistas são fruto de planejamento, trabalho conjunto – público e privado – e continuidade de políticas públicas. Que nós, capixabas, conheçamos e valorizemos mais o Estado que cresce com responsabilidade, gera oportunidades e inspira o Brasil com exemplos que merecem ser seguidos.

