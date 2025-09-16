O fim dos incentivos fiscais, no horizonte 2032, nos convida a buscar alternativas sustentáveis para manter o dinamismo da economia capixaba. Nesse cenário, o turismo e a economia criativa despontam como motores estratégicos de desenvolvimento, capazes de gerar emprego, renda e fortalecer a identidade cultural do nosso Estado.



O turismo capixaba acaba de conquistar um feito histórico: no primeiro semestre de 2025, registramos o segundo melhor desempenho dos últimos dez anos, com crescimento de 6,3% nas atividades turísticas em relação ao mesmo período de 2024. Os dados são do Índice de Atividades Turísticas (Iatur), do IBGE, analisados pelo Connect Fecomércio-ES.

Esse resultado reforça a vocação do Espírito Santo como um destino que está se tornando competitivo, ao lado de polos turísticos tradicionais do país. A cadeia econômica ligada ao setor — que conta com 53 segmentos, da hotelaria à gastronomia — se fortalece, e o mercado de trabalho acompanha esse movimento. Em julho, os setores de comércio e serviços abriram 2.024 novas vagas com carteira assinada, contribuindo para um saldo positivo de 18.086 empregos formais entre janeiro e julho de 2025.

Parque do Sesc em Praia Formosa. Crédito: Divulgação

Diante desse cenário, o Sesc Espírito Santo vive um novo momento. Estamos indo além dos muros das nossas unidades, interagindo com o território onde operamos, para ampliar nossa atuação e entregar mais valor à sociedade.

Para isso, está em andamento um plano robusto de investimentos para as nossas unidades hoteleiras e centros de lazer, fortalecendo a hospitalidade, um dos eixos centrais da experiência que o nosso cliente vive com o Sesc.

Mais do que espaços físicos, nossas unidades passam a ser ferramentas estratégicas para ampliar o acesso ao lazer, à cultura, ao turismo e ao esporte. Estamos promovendo a integração entre serviços como esporte, recreação, meditação e cultura, incorporando experiências que geram bem-estar e conexão com o público.

A ampliação das agências de Turismo Social do Sesc ES, com seis novos polos recém-inaugurados nas unidades do Sesc em Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares, São Mateus, Vila Velha e no Sesc Glória, em Vitória, é uma iniciativa fundamental nesse processo.

Por meio delas, democratizamos o acesso ao turismo, valorizamos os destinos capixabas e fomentamos a economia criativa local. Essa atuação contribui diretamente para a transição econômica do Estado, baseada no desenvolvimento tecnológico, nos avanços logísticos, na inovação, na criatividade e na valorização da cultura.

O Sesc quer ser, cada vez mais, parte ativa dessa transformação. Estamos criando oportunidades para ações que ultrapassam os limites físicos das nossas unidades, fazendo o Sesc transbordar para a sociedade. A ampliação da oferta de serviços e a realização de eventos dinâmicos são reflexos desse novo momento.

O Espírito Santo tem potencial, tem talento e tem vocação. O turismo e a economia criativa são caminhos viáveis e promissores. E o Sesc está comprometido em caminhar junto com os trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e a sociedade, contribuindo para um futuro mais justo, inovador e sustentável.

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.

A Gazeta integra o Saiba mais