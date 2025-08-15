Inovação no turismo

Especialistas apontam caminhos para o turismo sustentável no ES

Evento na Rede Gazeta debateu desafios e oportunidades para um turismo sustentável no ES, com foco na cultura local e em tecnologias sociais

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 17:32

Os palestrantes discutiram iniciativas para ampliar o fluxo turístico no Espírito Santo, com enfoque na preservação cultural e ambiental. Crédito: Letícia Tononi

O futuro do turismo no Espírito Santo depende de inovação, integração entre setores e valorização da cultura e dos recursos locais. Essa foi a principal mensagem do workshop “Turismo Sustentável”, realizado nesta quinta-feira (14), em Vitória, pelo Fonte Hub – espaço de inovação da Rede Gazeta – em parceria com a Cidade da Inovação, parque tecnológico do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes).

O evento reuniu representantes do poder público, instituições de ensino e empreendedores para discutir práticas capazes de tornar o turismo capixaba mais rentável, inclusivo e sustentável.

Entre os palestrantes estavam o gerente de educação profissional do Senac, Bruno Emílio; o secretário de turismo de Guarapari, Fernando Otávio; a subsecretária da Secretaria de Turismo do Estado (Setur), Lorena Vasques; o guia de turismo comunitário Fernando Martins, do projeto “Tour no Morro”; o diretor de negócios da cervejaria Azzurra, Thalles Guimarães; e a gerente de relações institucionais do Sebrae, Alline Zanoni.

Um dos destaques foi o anúncio do projeto da nova Escola de Hospitalidade e Turismo do Sesc/Senac, apresentado por Bruno Emílio. A proposta é formar profissionais e conectar trabalhadores e empresas do setor.

Valorizar o ser humano, o turista e o anfitrião, e desenvolver tecnologias sociais, é o caminho possível para um turismo verdadeiramente sustentável Bruno Emílio Gerente de educação profissional do Senac

A importância dos dados também ganhou destaque nas discussões. O secretário Fernando Otávio defendeu que, mais do que aumentar o fluxo de visitantes, é essencial compreender os impactos reais na economia local.

“Fluxo turístico demais não traz receita automaticamente. O grande desafio é termos dados coerentes e em volume suficiente para entender o que de fato está crescendo: se é a hospedagem, a alimentação ou o transporte. Sem métricas claras, fica difícil definir estratégias e parâmetros para evoluir”, apontou.

Ao fim do workshop, os participantes foram convidados a propor soluções reais durante o “Desafio da Inovação”, uma dinâmica colaborativa para estimular ideias concretas. Para a professora universitária Giovana Camiletti, o espaço permitiu transformar debates em ações com potencial de impacto.

“Ter um espaço de debate onde possamos ouvir poder público, iniciativa privada e sociedade civil ajuda a pensar possibilidades para um turismo verdadeiramente inovador. O desafio é o momento em que tudo o que discutimos se transforma em ações coletivas, mais factíveis e com potencial real de impacto”, destacou.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta